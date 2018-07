En uns correus electrònics als quals ha tingut accés Catalunyapress, Susan George, la que va ser autora del famós 'Informe Lugano', va rebutjar col·laborar amb Òmnium Cultural perquè va considerar que "el nou i radical president separatista català, Quim Torra, era d'extrema dreta, obertament racista i un escriptor xenòfob".





Arran de la polèmica al voltant dels articles de Torra , Susan George va comunicar personalment per correu electrònic a Txell Bonet, la dona de Jordi Cuixart, que Torra havia "defensat en alguns casos la violència física en contra de persones amb altres punts de vista". George es va excusar de participar amb l'entitat perquè estava "molt lluny de la situació com per jutjar i no vull involucrar-me en una cosa de la que em puc fàcilment penedir".

GEORGE VA ALERTAR A CHOMSKY





Susan George no només va donar un cop de porta a l'oferta d'Òmnium, sinó que va alertar personalment a Chomsky, contactat també per l'entitat independentista. George, amiga personal del pare de la gramàtica generativa, va advertir a Chomsky que "estava en perill de ser esquitxat per persones políticament molt astutes".





LA CAMPANYA D'ÒMNIUM





Òmnium Cultural ha intentat durant els últims mesos captar figures de prestigi internacional per usar-les en les seves campanyes de propaganda. L'última d'elles ha estat el vídeo llançat aquest matí en què intel·lectuals com Noam Chomsky o Martín Caparrós clamen per la llibertat del que Òmnium anomena "presos polítics".