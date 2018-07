El Govern planeja investir Puigdemont si Alemanya li lliura només per malversació

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha confirmat aquest dimarts que hi ha la possibilitat d'investir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si Alemanya li lliura només per malversació, ja que tindrà "tots els seus drets intactes".





En roda de premsa després del Consell Executiu, ha explicat que aquesta qüestió va ser abordada en la reunió a Hamburg amb Puigdemont a la qual van assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet; el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, i ella mateixa.





La reunió va ser per valorar els escenaris després de la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein de rebutjar el lliurament de Puigdemont per rebel·lió i només admetre un possible delicte de malversació.





Ha explicat que estan a l'espera de si es confirma la possibilitat que el jutge instructor de la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena, retira l'euroordre en no ser lliurat per rebel·lió.





Artadi ha explicat que si no es retira, l'equip jurídic que representa Puigdemont presentarà un recurs contra el lliurament per malversació.





Ha expressat que en cas de lliurament per malversació, que al seu judici no hauria de comportar presó provisional un cop Puigdemont arribi a Espanya, hi hauria la possibilitat de investir-lo al tenir els seus drets intactes, tot i que és un escenari que s'està treballant però no és un tema de Govern sinó del grup parlamentari.