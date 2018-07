Open Arms denúncia l'omissió d'auxili de la guàrdia costanera líbia després de trobar els cadàvers d'una dona i un nen

L'ONG Open Arms ha denunciat l'omissió d'auxili en aigües internacionals per part de la Guàrdia Costanera líbia, després de localitzar una embarcació destruïda amb els cadàvers d'una dona i un nen, al costat d'una supervivent.





El fundador de l'entitat, Óscar Camps, ha denunciat l'omissió d'auxili del vaixell mercant Triados per abandonar a una embarcació "en perill, en plena nit" així com dels anomenats guardacostes libis, que "no han sabut gestionar una situació d'emergència ", en arribar "dos dies tard", segons ha explicat.





"Avui hem trobat els cadàvers d'una dona i d'un nen petit, i també una dona encara amb vida entre les restes d'una embaración destruïda", he explicat Camps en un vídeo que ha penjat a Twitter.





Camps ha narrat que a més d'arribar "dos dies amb les seves dues nits tard" els guardacostes libis han abandonat a dues dones i un nen en una embarcació que ells mateixos han destruït després de dur-se a la resta del passatge.





"Aquesta és la conseqüència de contractar milícies armades per fer creure a la resta d'Europa que Libia és un estat", ha lamentat Camps.





El fundador d'Open Arms ha manifestat que aquesta és la conseqüència directica de no deixar treballar a les organitzacions no governamentals que rescaten vides al Mediterrani.





"CÀRREGA D'ÉSSERS HUMANS"





Per la seva banda, el ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, ha llançat una advertència a les organitzacions espanyoles que han tornat al Mediterrani per rescatar persones.





"Dues embarcacions d'ONG espanyoles han tornat al Mediterrani, esperant la seva càrrega d'éssers humans. Estalvieu temps i diners, els ports italians els veuran en una postal", ha manifestat Salvini en un apunt de Twitter.