L'entitat independentista Òmnium Cultural va rebre 79.000 euros de subvencions públiques en 2017

L'associació Òmnium Cultural ha remès al jutge de Barcelona que investiga el referèndum il·legal de l'1 d'octubre un informe en què relata que el 2017 va rebre 79.000 euros procedents de subvencions públiques.





Una subvencions que justifiquen per la realització d'activitats culturals en 18 ajuntaments, consells comarcals catalans i de les Diputacions de Barcelona i Girona.





Aquest informe auditor fet per l'entitat catalana ha estat lliurat al magistrat instructor després que aquest sol·licités tota la informació relativa a les subvencions i imports que ha rebut l'associació que presideix Jordi Cuixart.





Després d'analitzar els comptes i registres anuals de l'entitat a data del 31 de desembre de desembre de 2017 i documentació bancària que acredita els cobraments efectuats, els auditors conclouen que les subvencions rebudes suposen "un 0,86% del total dels ingressos de la associació ".





SUBVENCIONS D'ADMINISTRACIONS LOCALS





Així mateix, destaca que totes elles procedeixen d'administracions públiques d'àmbit territorial local, que s'han obtingut per a contribuir al finançament d'activitats específiques de l'Associació realitzades en el territori corresponent.





L'informe detalla que els ajuntaments d'Olot, Figueres, Badalona, Granollers, Maisies de Roda, Mataró, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Julià de Vilatorta, Terrassa, Tona, Vic, Lleida i Reus .





ACTIVITATS DE FINS A 25.000 EUROS





En total, Òmnium Cultural va rebre 79.077,31 euros per organitzar activitats culturals com la Festa de les Lletres Catalanes per a l'ajuntament de Granollers o lliuraments de premis a l'Institut d'Estudis Irlendenses.





Destaca la realització de diverses activitats i actes com concursos literari, el 'Dijous d'Òmnium' per a l'Ajuntament d'Olot per 6.000 euros i altres similars a Sant Cugat del Vallès o per a la Diputació de Girona per 5.000 i 6.000 euros, respectivament.





L'entitat sobiranista també va organitzar la tradicional Flama del Canigó tant a Sant Cugat per 300 euros com per a l'Institut de Cultura de Barcelona, l'import va ascendir fins a 4.000 euros; la Diada de l'11 de setembre per al consell comarcal de la Garrotxa per 300 euros; i fins i tot la 'Nit de Santa Llúcia' per a la Diputació de Barcelona, amb un cost de 25.000 euros.