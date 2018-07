El Consell d'Europa adiverte a Espanya que prohibir el vot a les persones amb discapacitat és "discriminació"

La comissionada europea de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, ha advertit que Espanya no pot privar de dret al vot a les persones amb discapacitat intel·lectual.





Així ho ha posat de manifest en les seves observacions escrites presentades davant del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el cas de l'espanyola Maria del Mar Caamaño Vall contra Espanya per haver-li retirat aquest dret un tribunal.





"Ningú hauria de ser privat del seu dret al vot a causa de les seves discapacitats. Les persones amb discapacitats intel·lectuals i psicosocials no són una excepció", ha assenyalat Mijatovic.





Així, adverteix que privar a les persones del dret de vot en base a la discapacitat, fins i tot després d'una avaluació feta per un jutge sobre la capacitat cognitiva o l'estat de salut mental de la persona, és contrari a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, i avisa que suposa discriminació.





"En una democràcia moderna, ningú necessita justificar per què voten per un partit o candidat en particular. Contràriament a les creença majoritària, privar una persona del seu dret a votar no protegeix a la persona ni a la societat", afegeix.





La comissionada també assenyala una sèrie d'obligacions que els estats han de complir perquè el dret al vot sigui efectiu per a les persones amb discapacitats intel·lectuals i psicosocials.





A més de les mesures generals d'accessibilitat i ajustos raonables, també han d'incloure, quan sigui necessari, assistència i suport perquè la persona entengui el que està en joc en una elecció, per triar i votar.





"Els Estats tenen un paper que exercir per prevenir els conflictes d'interessos en la implementació d'aquest suport, però no han d'envair el nucli del dret al vot", insisteix.





Tot i que la comissionada es pronuncia arran d'un cas d'una ciutadana espanyola, posa de manifest que la situació a Espanya exemplifica la de la majoria dels Estats membres al Parlament Europeu.





Les intervencions de tercers representen una eina addicional a disposició del Comissionat per ajudar a promoure i protegir els drets humans.





100.000 PERSONES PRIVADES DE VOT A ESPANYA





El dret al vot de les persones amb discapacitat intel·lectual és una vella reivindicació del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), que estima que aquesta privació afecta gairebé 100.000 persones a Espanya.





En l'actualitat, la cambra baixa espanyola tramita una proposició de llei de reforma electoral, plantejada des de l'Assemblea de Madrid, a suggeriment precisament del CERMI, que corregiria la privació del dret de sufragi a persones incapacitades judicialment. No obstant això, s'han produït successives dilacions en l'aprovació d'aquesta norma.