El Govern de Puigdemont va accedir "sense autorització" a les dades dels catalans per muntar l'1-O

La Guàrdia Civil ha acusat la Generalitat de Catalunya presidida per Carles Puigdemont d'accedir "sense autorització" a les dades de 56.196 persones per muntar la logística del referèndum l'1 d'octubre incomplint amb el mandat del Tribunal Constitucional.





"S'han fet servir les dades personals de 56.196 persones per a la celebració del referèndum l'1 d'octubre de 2017", assegura la Unitat de Policia Judicial de Catalunya en un informe.





La Guàrdia Civil explica que, d'acord a l'anàlisi del correu de Josep Maria Jové , ha acreditat que es va accedir al registre de població de Catalunya ia un altre registre de participació en consultes populars a través de l'Idescat.





"Presumiblement", assenyala, les dades de tots dos registres es van facilitar amb l'ús de pendrives encriptats a David Palanques, "que seria la persona que tractaria la informació continguda en aquests".





Segons l'Institut Armat, el registre de població de Catalunya té la finalitat de mantenir, explotar i custodiar un registre administratiu on estan les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants.





David Palanques va ser una de les persones arrestades el 20 de setembre per a procedir al registre del seu despatx com a responsable de Projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Conselleria de Treball.





DAVID PALANQUES, ORGANITZADOR DE L'1-O





L'Institut Armat recorda el paper que va jugar David Palanques amb Oriol Garrel i David Franco per desenvolupar la plataforma "Connecta't al voluntariat", el registre de voluntaris o col·laboradors que "no hi ha cap dubte que és per al referèndum de l'1 d'octubre" .





"Es demostra la seva vinculació directa amb l'organització del referèndum", diu de David Palanques la Guàrdia Civil, que es remet al domini 'connectat.voluntariat.gencat.cat'.





"Mitjançant el tractament i gestió de milers de dades privades de ciutadans de Catalunya, la seva funció ha estat clau en l'organització dels punts de votació".





En un altre informe remès a un jutjat de Barcelona, la Guàrdia Civil va xifrar en 622.000 euros la despesa per al Registre de Catalans a l'Exterior, assenyalant que les dades havien estat obtingudes de manera "il·legal".





L'aplicació va ser creada 'ad hoc' per a la consulta del 9-N de 2014 que va organitzar Artur Mas i per la qual va ser inhabilitat i va haver de dipositar una fiança solidària de 5,25 milions d'euros al Tribunal de Comptes, juntament amb altres implicats.





La Generalitat va decidir modificar-la per al referèndum il·legal del passat 1 d'octubre. La despesa generada a l'administració catalana des de la creació el 2014 d'aquesta eina informàtica fins a desembre de 2017 ha estat de 621.928,34 euros. D'aquest total, 94.235,65 euros correspon a les modificacions introduïdes per l'1-O.