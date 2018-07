Hi haurà avançament electoral a Catalunya per a la tardor?

Comencen a sentir-se veus en l'entorn més pròxim al president de la Generalitat, Quim Torra, que donen per fet que a la tornada de vacances el president de la Generalitat convocarà noves eleccions a Catalunya. Diuen que serà entre el 11 de setembre i l'1 d'octubre, a manera de declaració institucional o des del Parlament.





En el discurs s'afirma que l'anunci es basarà en l'argumentació que la repressió de l'estat espanyol no permet als catalans decidir i actuar lliurement. I esprement al màxim el calendari el nucli dur de Torra sembla ser que té la vista posada en el diumenge 23 de desembre, com a possible data electoral.





Abans d'aquestes dates, Torra i el seu vicepresident Pere Aragonès, en el marc de la comissió bilateral Estat-Generalitat que sembla ser que es reunirà la setmana que ve, intentaran augmentar els ingressos a Catalunya, forçant a Sánchez.





Amb aquestes noves eleccions, Torra i Puigdemont pretenen fagocitar ERC després d'haver-ho fet amb el PDeCAT amb la creació de la Crida Nacional. D'aquesta manera, tindrien el control complet de l'independentisme i la clau de qualsevol decisió, com la de tornar a declarar la DUI i fer efectiva la República, que avui distància a JXCat d'Esquerra i el PDeCAT.





L'estratègia dels impulsors de la Crida Nacional passaria per restituir a Puigdemont com a President de la Generalitat a través d'aquestes noves eleccions que tindrien lloc al mig del judici per l'1-O, de manera que l'expresident no estaria encara inhabilitat poden ser candidat i, d'estar en llibertat provisional podria arribar a ser investit al Parlament de Catalunya.