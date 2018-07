La Taula Estatal pel Blindatge de les Pensions li dóna una estirada de "orelles" a Pedro Sánchez

Foto: Europapress

Fins a 20 representants de les 300 organitzacions que componen la Taula Estatal pel Blindatge de les Pensions han presentat aquest dimarts a l'Ateneu de Madrid un manifest de quatre pàgines que advoca per defensar les pensions com un dret fonamental blindat a la constitució, una causa a la qual, segons han recordat, ja es va comprometre públicament el president del Govern, Pedro Sánchez, a la manifestació que van convocar el passat 17 de març.





Els portaveus de l'associació han declarat que "si el pagament del deute s'ha convertit en un mandat de primer ordre, per raons socials i humanes, les pensions han de tenir un blindatge major", cosa que constitueix la principal raó que uneix "a organitzacions tan diferents ". "No parlem d'una altra cosa, no discutim de res més.





Segons els mateixos portaveus, l'associació manté una relació amb el Govern "extraordinària", igual que amb la resta de grups parlamentaris que els han rebut, dels quals "no han rebut oposició, sinó la força del costum i de les dificultats per canviar les lleis ".





Per contra, han citat al "procés de privatització" com l'element davant el qual se situen al davant, ja que "està fent que els fons ocupin l'espai de les pensions públiques". "Als grups parlamentaris i al Govern només li demanem que facin el que fem nosaltres, unir-se els diferents perquè les pensions passin a ser un dret fonamental", han afegit.