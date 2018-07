El sindicat USO portarà a Ryanair a la Inspecció de Treball

Foto: EuropaPress

El sindicat USO ha anunciat aquest dimarts que denunciarà Ryanair davant la Inspecció de Treball després d'haver rebut els tripulants de cabina (TCP) un correu electrònic de l'aerolínia irlandesa amb una enquesta per saber si secundaran la vaga convocada els dies 25 i 26 de juliol .





El sindicat acudirà així en les pròximes hores a la Inspecció de Treball perquè considera que aquests fets suposen una vulneració del dret fonamental a la vaga, convocada a Espanya, Bèlgica, Itàlia i Portugal.





"Després de la reunió tancada amb desacord amb Ryanair, es va reflectir en l'acta la il·legalitat que l'empresa contacti amb els treballadors per a 'consultar', com ells diuen, si aniran a la vaga o no. Un cop més, Ryanair segueix la seva pròpia llei, no compleix ni tan sols amb els acords que rubrica, i ha enviat aquesta enquesta als treballadors per tal de rebentar la vaga ", explica Ernesto Iglesias, responsable de Vol d'USO Sector Aeri.





Segons informa el sindicat, al correu electrònic la companyia presidida per Michael O'Leary amenaça més als tripulants de cabina amb remetre'ls un nou missatge personalitzat si no responen a aquesta qüestió abans de les 18.00 hores d'aquest dimecres i els adverteix que cada jornada de vaga secundada els suposarà un descompte de 400 euros en les seves nòmines (la tercera part de la mensualitat d'un TCP a Espanya, segons els sindicats).





Igualment, entre les preguntes de l'enquesta remesa figuren qüestions destinades als tripulants de cabina que aquests dies no tenien torn de vol, als quals se'ls qüestiona sobre si estarien disposats a treballar en la seva jornada lliure.





La companyia irlandesa també ha remès un vídeo en què recorda que el personal de cabina "no està obligat" a participar en la vaga i els que vulguin acudir al seu lloc de treball són lliures de fer-ho i comptaran amb el suport de l'empresa. No obstant això, demana als empleats que els informin de si donaran suport o no la vaga de 48 hores per programar l'operativa necessària.





Després de destacar que Ryanair continua oberta a negociar amb els sindicats, al vídeo es demana per favor als treballadors que informin sobre aquesta qüestió per poder avisar els clients amb "el màxim temps possible" per evitar molèsties.





Amb aquest tipus d'actituds, segons el sindicat, "Ryanair està intentant boicotejar la vaga fomentant el esquirolismo". "Ja és hora que es posi límit a aquesta companyia, i esperem que tant Foment com Treball s'impliquin en que Ryanair no segueixi exercint al nostre país un colonialisme laboral contra els nostres treballadors, la nostra legislació i els nostres impostos", ha incidit el responsable de vol d'USO Sector Aeri.





"Al nostre país, des de fa dècades, la vaga és un dret fonamental reconegut en els nostres textos bàsics. Intentar qüestionar és com interrogar una persona per la seva orientació sexual o les seves creences religioses", ha tancat Iglesias.