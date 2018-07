Ryanair acomiada els tripulants de cabina que no volen volar després de superar el límit legal d'hores

Avions de Ryanair (Europa Press)





Ryanair ha acomiadat a quatre tripulants de cabina (TCP) residents a Mallorca que es van negar a volar a l'haver superat el màxim d'hores permès per la llei i ha advertit a la resta de la plantilla que qualsevol negativa en aquest sentit "s'abordarà amb procediments disciplinaris que poden arribar a l'acomiadament ".





Aquesta advertència es produeix dies abans de la vaga prevista pels tripulants de cabina de Ryanair per als dies 25 i 26 de juliol a tot el territori espanyola i en una acció coordinada de protesta al costat del col·lectiu a França, Portugal, Itàlia i Bèlgica.





Els quatre tripulants de cabina havien d'operar quatre vols el passat dia 8 de juliol en una ruta des de Palma fins a Madrid i retorn per enllaçar amb un vol cap a Colònia i tornada a la ciutat mallorquina, en total unes 12 hores que podien arribar a ser 15. la tripulació va alertar al comandant que estaven al límit de facultats psicofísiques.





Finalment, se'ls va enviar a un hotel a Colònia i d'aquí volar, prèvia escala a Manchester, fins a Dublin per afrontar un procés disciplinari. Aquest divendres s'han produït les reunions disciplinàries i se'ls ha comunicat el seu acomiadament, segons fonts del sindicat Sitcpla.





En una carta als empleats, l'aerolínia irlandesa ha advertit a la resta de la plantilla que durà a terme mesures disciplinàries que poden arribar a l'acomiadament davant de qualsevol negativa d'aquest tipus. "Les necessitats dels nostres clients i la seva conveniència és la nostra prioritat i ni permetrem que els seus plans de viatge es vegin afectats perquè un petit nombre de tripulants de cabina es neguin a operar els vols".





En aquest sentit, ha denunciat que la seva negativa a "complir la seva obligació" emparant-se en la "infundada assumpció que tenen capacitat d'elecció" ha provocat "retards i cancel·lacions de vols", un comportament "inacceptable" que Ryanair no pot tolerar.





Després d'emfatitzar que "el personal de cabina no té capacitat de decidir què vols no van a operar" i que és el comandant "l'única persona que pot decidir", l'aerolínia presidida per Michael O'Leary ha recordat que si hi ha algun dubte en aquest sentit, llavors cal preguntar a Operacions.





"És feina del departament d'Operacions fer aquestes valoració, no del personal de cabina, i les instruccions d'operacions s'han de seguir", ha argumentat Ryanair, que assenyala que "la qüestió de la fatiga sorgeix molt poc i no ha estat un factor en cap incident recent ".





"Sé que la vasta majoria de vosaltres no tolera aquest comportament i sento haver de cridar la vostra atenció sobre aquest assumptes però hi ha un petit nombre de tripulants que pensa que el seu confort i conveniència estan per sobre de la dels nostres passatgers. Els nostres passatgers i la seva conveniència sempre van primer", indica l'aerolínia en la seva carta als treballadors.