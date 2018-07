Espanya es converteix en el malson de Ryanair

Ryanair té dos fronts oberts amb els seus treballadors a Espanya per utilitzar la legislació irlandesa en la seva relació laboral amb la plantilla i no l'espanyola. Els pilots han presentat una demanda a l'Audiència Nacional i, els tripulants de cabina (TCP) han convocat una vaga aquest estiu per protestar contra aquesta situació. Un doble conflicte que està suposant un veritable malson per Ryanair.





Segons els treballadors l'empresa afirma que compleix la legalitat, que és 'la seva' legalitat "i per aquests sindicats fan una crida a la responsabilitat política i s'han fet amb una agenda per reunir-se amb diversos representants per analitzar" aquesta delicada situació ".





Per això, els pilots van optar per demanar a la companyia davant l'Audiència Nacional per la irregularitat en els contractes dels pilots que tenen base a Espanya, tant els contractats directament per la companyia com els indirectes. Els seus representants legals els van recomanar optar per aquesta opció al febrer, en comptes de la vaga.





Els treballadors espanyols de Ryanair, segons descriuen des dels sindicats, cotitzen i realitzen la declaració de la renda a Irlanda, tot i que viuen a Espanya, només tenen assegurats els serveis irlandesos quan necessiten anar al metge. Per això, la plantilla de l'aerolínia acaba buscant assegurances privades per no haver de realitzar un paperassa per poder requerir els serveis sanitaris. I al no tenir nòmina espanyola, la plantilla de Ryanair tampoc poden sol·licitar una hipoteca o utilitzar la seva nòmina com a aval en cap tipus de procediment administratiu.





Aquests conflictes laborals amenacen de bloquejar l'espai aeri europeu perquè Ryanair és la major companyia de baix cost d'Europa i opera uns 2.000 vols diaris des de 89 bases amb què compta a Europa. Però el bloqueig afectaria amb més força a Espanya, ja que és on té més presència.