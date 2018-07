La vaga de Ryanair aquest estiu amenaça amb col·lapsar l'aeroport del Prat

No hi ha hagut acord ni sota amenaça de convocar la vaga, així que ja és oficial. Els tripulants de cabina (TCP) de Ryanair han convocat la vaga per als pròxims 25 i 26 de juliol, aturades que es secundaran a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica en una acció conjunta, segons s'ho han decidit aquest migdia a Brussel·les els sindicats espanyols USO i Sitcpla, el SNVPAC portuguès, el sindicat Ultrasporti, UIL, italià i el belga CNE. Aquesta notícia amenaça de col·lapsar, un estiu més l'aeroport del Prat





Segons el document conjunt signat, no descarten prendre mesures addicionals si l'aerolínia irlandesa no realitza concessions en termes d'ocupació. Aquestes aturades se sumen a la vaga de 24 hores convocada el 12 de juliol pels pilots de Ryanair a Irlanda, que afectaran al 7% dels seus vols.





En concret, els auxiliars de vol a Itàlia realitzaran una vaga de 24 hores el 25 de juliol, mentre que a Espanya, Portugal i Bèlgica pararan durant 48 hores entre el 25 i el 26 de juliol, segons el calendari difós pels cinc sindicats.





A Espanya estan cridats a la vaga més de 1.800 TCP, més de 4.000 entre els quatre països.





A Barcelona, l'aerolínia irlandesa, té la seva segona seu més important i un gran trànsit de passatgers. De fet, aquesta vaga podria afectar uns 230.000 passatgers aquests dies i un cost diari de 6 milions d'euros i es preveu que tingui un seguiment massiu i provocar alguna situació de col·lapse a l'aeroport català.





