La remunicipalització de l'aigua a Terrassa generarà un forat de mig milió d'euros

El sainet a l'Ajuntament de Terrassa continua. Aquest dimecres 18 de juliol el consistori egarenc ha proposat mantenir les tarifes actuals de l'aigua de cara al traspàs del servei a gestió municipal -mitjançant l'ens creat, l'entitat pública empresarial local (EPEL), Terrassa Cicle de l'Aigua programat per al desembre de 2018-.





És a dir, després d'anunciar a so de bombo i platerets el positiu que va ser per als habitants de Terrassa la remunicipalització de l'aigua - la majoria egarencs estan satisfets amb el servei actual, ofert per Mina, Aigües de Terrassa - resulta que aquest procés no es traduirà en un estalvi de ni un sol cèntim per als egarenc.





Una demostració més que es tracta d'un traspàs del servei totalment innecessari i que només respon a interessos ideològics.





La idea de l'equip de govern és portar la petició al ple de juliol, que se celebrarà aquest dijous 19 de juliol, per a la seva aprovació i "conservar les quotes de 2014 amb la finalitat de garantir els nivells d'ingressos necessaris per a la prestació del servei" .

















L'Ajuntament de Terrassa al·lega que busca que no hi hagi un "impacte en la transició d'un gestor a un altre per als usuaris i s'ha assegurat que continuarà la quota social, amb la mateixa configuració aprovada el 2013 per l'Ajuntament.





Per tant, el servei serà exactament el mateix que fins ara: els usuaris no tindran una factura de l'aigua més barata i la quota social seguirà sent la mateixa que fins ara continua oferint Mina, Aigües de Terrassa.





FORAT DE GAIREBÉ MIG MILIÓ D'EUROS





L'Ajuntament de Terrassa ha calculat que els costos amb la remunicipalització de l'aigua han de ser de 15.556.963,12 euros i els costos indirectes de l'Ajuntament són gairebé d'un milió d'euros més.





Els ingressos per la prestació del servei seran de 15.803.843,03 euros. Una xifra que no arriba a cobrir els costos indirectes 697.427 euros- i que s'ha tingut en compte en el pressupost municipal.





Així, el consistori de Terrassa haurà de buscar d'on treure els 450.547,09 euros que falten. ¿Els pagaran els usuaris més endavant? Pujarà la factura de l'aigua a Terrassa després de la remunicipalització? Tot sembla indicar que així serà.





L'estudi del consistori egarenc no ha tingut en compte el subministrament a poblacions com Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell, que es compensaran amb els ingressos per la venda d'aigua en alta a aquests ajuntaments.





Amb una mica de sort, la seva injustificada remunicipalització de l'aigua la pagaran els ajuntaments veïns.