Interior reconeixerà a les víctimes dels atemptats de Catalunya encara que els venci el termini

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha promès, davant les queixes plantejades per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que serà flexible per atendre a tots els afectats en la tramitació de per ara 223 expedients d'ajudes i indemnitzacions generades pels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.





Grande-Marlaska ha exposat aquestes dades en una carta de resposta a Colau, qui havia demanat a Interior allargar el termini perquè els afectats per l'atemptat gihadista a Catalunya puguin sol·licitar els ajuts establerts per a les víctimes del terrorisme.





En la seva missiva del 11 de juliol, Grande-Marlaska assegura que "els possibles casos" que excedeixin l'any marcat per llei "seran estudiats amb detall pel Ministeri en la recerca d'una solució en la qual, per descomptat, prevalguin els drets de els afectats per sobre dels terminis legals".





També recorda el ministre que aquests possibles problemes burocràtics van ser tractats el 5 de juliol entre els tècnics d'Interior i la unitat d'atenció a les víctimes de Barcelona. Aquesta última unitat va signar un conveni per sumar-se a la prestació d'ajuda psicològica.





Segons les dades manejades per Interior en un recent informe, la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme va activar el seu protocol d'atenció la mateixa tarda del 17 d'agost, prestant atenció psicològica a 24 persones: 16 de Barcelona, una de Castelló, una d'Osca i sis de Tarragona.





Per a això es va utilitzar la Xarxa Nacional de psicòlegs, les teràpies es financen per Interior, "evitant que les víctimes les han d'abonar per anticipat". Als estrangers, a causa del retorn als seus països d'origen, se'ls ha ofert l'abonament de les teràpies que no estiguin a disposició dels seus sistemes sanitaris.





El llistat que es va utilitzar va ser el facilitat per la Generalitat, que va determinar que ciutadans de 34 nacionalitats van resultar afectats en l'atemptat gihadista.





Al voltant de dues terceres parts de les víctimes eren estrangeres i la resta espanyols. Van morir 16 ciutadans: cinc espanyols, una de doble nacionalitat i deu estrangers.