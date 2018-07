Torra aprofita la decisió de Llarena per exigir a Sánchez la llibertat dels polítics presos

Quim Torra en les seves declaracions a la premsa aquest dijous.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, l'alliberament dels polítics catalans a la presó, després de conèixer la resolució del Tribunal Suprem de retirar els ordres de detenció de lliurament contra els exconsellers fugats i rebutjar la extradició de Carles Puigdemont.





En declaracions a la premsa abans de participar en la commemoració dels 15 anys de la Taula del Tercer Sector, Torra ha remarcat que la decisió del jutge Pablo Llarena "demostra que no hi ha lloc per trampes en l'Europa que jutja correctament".





"Per segona vegada, Espanya es veu obligada a retirar la seva euroordre, posant de manifest com entén l'Estat espanyol la justícia. Sabíem que teníem la raó i avui tornem a saber-ho", ha expressat el president del Govern.





En aquesta línia Torra ha exigit a Sánchez "que sigui conseqüent" amb "les responsabilitats que té".





"Com pensa acabar amb aquesta arbitrarietat de la justícia espanyola? Com pensa rescabalar els ciutadans de la malversació que suposa aquest relat fictici, aquesta persecució absolutament infundada?", ha expressat.





ELS INDEPENDENTISTES CELEBREN LA DECISIÓ DE LLARENA





Albert Batet al Parlament aquest dijous.





Per la seva banda, el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, també ha exigit la posada en llibertat dels polítics a la presó preventiva per la causa sobiranista després de la decisió de Llarena de rebutjar l'extradició d'Puigdemont només per malversació.





Batet també ha esgrimit la decisió de Llarena per carregar contra ERC, i ha expressat que la suspensió de Puigdemont com a diputat és "un error".