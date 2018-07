Torra no demanarà l'acta als sis diputats suspesos per Llarena

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que no demanarà l'acta als sis diputats suspesos de càrrec públic pel jutge del Suprem Pablo Llarena, i ha considerat que aquesta decisió, que ha qualificat d'indecent, "ataca directament a la sobirania del Parlament ".





Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa des de Edimburg al costat de l'exconsellera Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, després d'haver-se reunit amb ella.





"Tornem a veure de nou com la separació de poders a Espanya és un mite" i la lluita de Catalunya no és contra el Govern central sinó contra el conjunt de poders estatals, ha dit el president català sobre la decisió de Llarena.





Torra, que es reunirà aquesta tarda amb la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, i amb polítics escocesos, ha dit que Catalunya pot "aprendre molt" de com el govern escocès està gestionant un segon referèndum i debatrà amb els dirigents escocesos sobre el suport que poden donar a Catalunya.





No parlarà amb Sturgeon sobre la situació judicial de Ponsatí perquè ha subratllat que la justícia escocesa és independent i Sturgeon no intervindrà en el cas: "Estem a Escòcia, no a Espanya".





Ha reconegut que per a Catalunya és "molt difícil" canviar la postura que tenen sobre el procés sobiranista alguns països europeus, però sí que poden dirigir-se directament als ciutadans del continent apel·lant als drets humans, ha dit.