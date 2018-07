El PDeCat renova la seva executiva sota l'ombra allargada de Puigdemont

Prop de 2.000 associats del PDeCAT participaran en l'Assemblea Nacional que el partit inaugura aquest divendres a les 18:30 hores, on s'escollirà la nova executiva del partit i es debatran i votaran set ponències que marcaran el full de ruta de la formació en endavant .





Els documents marc de les ponències es van preparar el 27 de juny i van ser distribuïts entre les agrupacions territorials, que les van debatre, i van presentar un total de 1.500 esmenes -300 que ja han estat incorporades en els documents marc i la resta es debatran durant l'assemblea -.





El parlament inaugural havia de córrer a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, que al final ha caigut de la convocatòria per motius d'agenda, asseguren fonts del partit, i de moment no ha transcendit qui farà el discurs inaugural del divendres a les 18.30 abans de començar a debatre les ponències.





Divendres a la tarda es presentarà l'informe de Gestió de la Direcció Executiva Nacional i el dissabte al matí els informes de Gestió Econòmic i Patrimonial i de Qualitat Democràtica, Transparència, Compliment i Garanties, a més dels debats de les ponències i tot això es votarà diumenge.





Dissabte a les 11.30 està previst un acte de record d'homenatge a institucions i persones que van fer possible el referèndum de l'1 d'octubre i el diumenge, la cloenda a les 14.00.





LA INCÒGNITA DE PUIGDEMONT





En la mateixa setmana en què se celebra el congrés del PDeCAT, l'expresident Carles Puigdemont, el president Quim Torra, el president de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, han presentat el seu projecte polític Crida Nacional per la República.





Dilluns, il·luminar un projecte que crida a la unitat de l'independentisme i que vol acollir sota el seu mantell diverses sensibilitats, un missatge que van poder escoltar en directe de la boca d'Puigdemont --per videoconferencia-- l'actual coordinadora de l'PDeCAT, Marta Pascal, i la portaveu de la formació, Maria Senserrich.





La crida a la unitat realitzat per Puigdemont i Torra podria canviar el curs del congrés i el del partit, que podria decidir si se suma a la crida de l'expresident, si així ho demanen els associats.





Durant la presentació, Puigdemont va explicar que la seva voluntat era definir si el seu projecte polític es convertia en partit en una conferència constitutiva a l'octubre, però va deixar clar que amb ell volia presentar-se a totes les eleccions.





Això podria entrar en conflicte amb la decisió de l'actual direcció del PDeCAT que va registrar com a pròpia la marca JxCat, ja no com una confluència, sinó com a partit polític, i que ja ha realitzat primàries per presentar a l'expresidenta de la formació Neus Munté com candidata a Barcelona en les municipals.





PONÈNCIA ORGANITZATIVA





Entre les ponències que es debatran durant el cap de setmana destaca l'organitzativa que proposa ampliar la Direcció Executiva de 12 a 20-30 persones per "sumar sensibilitats", en una votació que tindrà lloc el diumenge, tot i que durant el cap de setmana aquesta estructura pot modificar-se.





La proposta inicial demana que els associats escullin una presidència, una o diverses vicepresidències, una nova figura de secretari general, direcció executiva, un Comitè Nacional que s'amplia a entre 80-100 persones, i Consell Nacional Ampliat.





La ponència política concreta que l'alliberament dels presos "ha de ser la prioritat a l'hora d'obrir el diàleg amb l'Estat espanyol, així com la restitució de la situació de totes les persones afectades pels mecanismes d'inhabilitació i sanció".





"Lluitem per dotar Catalunya de la llibertat política necessària, fent realitat la institucionalització republicana proposta el 27 d'octubre de 2017", explicita el document del PDeCat.





L'esborrany 'Cap a l'estat català en forma de república' també afirma que "l'acció política des de l'exili serà rellevant per estructurar la reivindicació nacional".





El paper rellevant que el text atorga a un Consell per la República que ha de liderar Carles Puigdemont pretén "mostrar les contradiccions de l'Estat espanyol en relació a la vulneració de drets polítics" dels càrrecs electes i mostrar la situació catalana davant països que han optat per referèndums pactats per solucionar conflictes polítics.





El Consell de la República també li reserven "estructurar l'anhel republicà" a l'exterior en coordinació amb la governabilitat dins de Catalunya, per aconseguir una república que dóna sentit al projecte del partit com a ideal, com a horitzó institucional, però també com un projecte de país que consideren que ja es pot anar construint.





Incideixen en l'excepcionalitat del moment polític i en la necessitat d'utilitzar tots els espais d'acció política a Catalunya, a tot Espanya i Europa "per generar el clima adequat i aconseguir els objectius" marcats en la ponència.





"Sense renunciar a cap dels nostres objectius i anhels, ha arribat el moment d'estructurar una acció política possibilista que consolidi de manera progressiva els avenços cap a un nou Estat", afegeixen.