Un consum abusiu de xarxes socials augmenta el risc de malalties psicològiques

Passar més de dues hores al dia en les xarxes socials augmenta el risc d'addiccions comportamentals, trastorns psicològics i d'alimentació, especialment en adolescents, dones joves i persones solteres, segons han avisat experts de l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO).





"Vivim en un món connectat, on podem realitzar pràcticament tot amb el nostre telèfon mòbil a la mà, des comunicacions en temps real amb so i imatge fins tràmits administratius i compres 'online', sense comptar els múltiples dispositius digitals que envaeixen la nostra llar, com portàtils, pastilles, consoles de videojocs, ordinadors per a jocs, pantalles i projectors de cinema 'online'. Tot això fa encara més difícil la tasca de desconnectar ", ha explicat el portaveu del IMEO, Rubén Bravo.





De fet, ha recordat que 'Facebook', la xarxa social que abasta una tercera part de la població mundial, ja està desenvolupant una nova funció per ajudar els usuaris a conèixer el temps que naveguen cada dia per tal de poder gestionar-lo de forma més eficient i, si cal, marcar-se un límit d'ús. I és que, tal com ha insistit, l'ús abusiu de les xarxes socials podria actuar com "una addicció sense substància", ja que provoca una descàrrega de dopamina en el cervell que a la llarga pot crear dependència emocional.





A més, estar submergit en un entorn virtual durant més temps del necessari afavoreix un estil de vida sedentari, quadres de sobrepès, desnutrició, desajustos en els horaris de son i menjars, pica-pica d'aliments altament processats rics en greixos i sucres.





En aquest sentit, els experts han destacat la importància de prendre consciència del temps que s'inverteix en les xarxes socials i noves tecnologies i com aquestes afecten l'estat d'ànim. Per això, la psicòloga del IMEO Maria González ha aconsellat donar de baixa els aquells correus de 'newsletters' que no es llegeixen; desactivar els avisos del mòbil per a la safata d'entrada del correu electrònic; silenciar els grups de xat i eliminar aquells que ja no s'utilitzin; eliminar aquelles xarxes socials que generen negativitat; i desconnectar-se de elles durant les vacances o caps de setmana.





RISC DE PATOLOGIES D'ORDRE ALIMENTARI





"L'ús precoç de les xarxes socials en nens i adolescents és el que més preocupa, ja que un ús abusiu pot resultar perjudicial no només per a les relacions personals i afectives, sinó també pel que fa al comportament amb el menjar", ha afegit la nutricionista d'IMEO Andrea Marquès.





Consultar sistemàticament pàgines relacionades amb la pèrdua de pes, la crema de greix, alimentació esportiva, exercicis per augment o reducció de volum, dietes desaconsellades, llocs de venda d'esteroides o substàncies dopants, alimentarà qualsevol conducta obsessiva o compulsiva en pacients que mostren predisposició a trastorns del comportament alimentari, com anorèxia, ortorèxia o vigorèxia.





"Per això, el límit està en l'ús responsable i raonable de les xarxes socials, perquè no passin de ser un instrument útil a convertir-se en el nostre pitjor aliat a l'hora de fer créixer qualsevol problema o obsessió. A més, sempre és recomanable consultar qualsevol dubte o inquietud que trobem a la xarxa amb els professionals que ens tracten habitualment abans de prendre decisions equivocades ", ha detallat l'experta.





Dit això, ha alertat que moltes persones compaginen l'activitat en les xarxes socials amb el pica-pica de menjar ràpid, bàsicament perquè no requereix preparació prèvia, és fàcil d'ingerir sense deixar d'utilitzar el mòbil, la tauleta o l'ordinador. No es controla la quantitat, pel fet que s'està mirant fixament la pantalla, es menja molt de pressa i es consumeixen moltes calories extra.





"Si es menja molt ràpid o de forma compulsiva, al cervell no li va a donar temps a processar el senyal de sacietat que li mana l'estómac i que triga a arribar uns 20 minuts, de manera que la persona seguirà engolint sense necessitat. En aquests casos solen consumir-se també grans quantitats de cafeïna i sucre, per intentar mantenir-se despert independentment si és de dia o de nit. Una ingesta excessiva d'aquestes substàncies pot produir alteracions com hiperinsulinèmia, resistència a la insulina, desenvolupament de la síndrome metabòlica, obesitat o diabetis tipus 2", ha postil·lat la nutricionista Estefania Ram López.





D'altra banda, quan es passen moltes hores a la xarxa, sense ingerir cap aliment, ens podem trobar amb casos de desnutrició. Es tractaria de persones que estan totalment distretes i que utilitzen els seus dispositius com a forma de calmar la seva ansietat. Aquest cas portat a un extrem és, segons han assegurat els experts, "igual de perillós" que el cas de la sobre ingesta perquè pot comportar dèficit nutricional o conduir a anorèxia.