Reunió secreta entre PDecat i ERC per recuperar la unitat de l'independentisme

El president de la Generalitat, Quim Torra (JxCat); el vicepresident, Pere Aragonès (ERC); la portaveu del Govern, Elsa Artadi (JxCat); la consellera de Justícia, Ester Capella (ERC), i el president dels republicans al Parlament, Sergi Sabrià, van compartir un dinar el dijous per a "reconduir la situació" entre JxCat i ERC, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.





Segons ha informat RAC-1, el menjar al més alt nivell va tenir lloc per acostar posicions entre els dos socis de Govern després de la falta d'acord manifestada dimecres a la aplicació de la suspensió dels diputats.





Altres fonts consultades han explicat que durant aquest menjar, un cop donada per tancada la crisi, s'han abordat fórmules per millorar la coordinació entre les dues formacions.





Així mateix, els representants dels dos partits polítics "es van conjurar perquè la situació de dimecres no es torni a repetir", asseguren.





Dimecres, durant la reunió de la Taula de Parlament, JxCat va intentar introduir un canvi en la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de substituir temporalment als diputats suspesos per altres del seu grup, i aquest es va negar.





JxCat buscava un tracte diferenciat per a l'expresident català Carles Puigdemont i després de la negativa de Torrent, la proposta del president de la cambra va acabar decaient i el ple previst per aquesta setmana va acabar desconvocat.





Després d'això, JxCat i ERC van creuar acusacions: els primers creien tenir un pacte per diferenciar Puigdemont i van acusar a Torrent d'incomplir, els republicans van acusar a JxCat de mentir perquè no hi havia cap acord sobre diferenciar Puigdemont, com els havien transmès, motiu pel el qual havien retardat la reunió de la Mesa de la Cambra de dimarts a dimecres.