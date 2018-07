La tensió entre PDeCat i ERC obliga a desconvocar el ple del Parlament

L'enfrontament entre els independentistes obliga a suspendre definitivament la sessió plenària en el Parlament. A pesar que el president del Parlament, Roger Torrent, havia suspès el ple per intentar que la Junta de Portaveus arribés a un acord sobre com aplicar la suspensió de diputats investigats pel procés independentista, però finalment s'ha hagut de desconvocar la sessió programada per avui i matí.





Segons han explicat fonts parlamentàries, Torrent havia sotmès a votació de la Taula seva proposta de substituir els diputats suspesos per altres diputats del mateix grup sense retirar l'acta -una opció que van plantejar els lletrats del Parlament- i que el president veia amb bons ulls perquè no alterava les majories parlamentàries, però la seva proposta no ha tirat endavant i ha proposat suspendre la sessió.





Pel que sembla Junts per Catalunya ha suggerit a la reunió de l'òrgan rector que Carles Puigdemont renunciï al seu vot delegat de forma temporal, però des d'ERC ho han rebutjat perquè s'alterarien les majories parlamentàries.





EL TRACTE DIFERENCIAT A PUIGDEMONT





Les discrepàncies entre ambdues formacions independentistes haurien sorgit arran de que PDeCat sol·licitarà no suspendre a Puigdemont. Els postconvergents haurien argumentat que la justícia alemanya ha acceptat extraditar-lo per malversació però no per rebel·lió, la qual cosa consideren que tomba l'acusació de Llarena per aquest delicte i la seva suspensió com a diputat.





"Hi ha una sentència de la justícia alemanya que diu que cau el delicte de rebel·lió. Nosaltres no acceptarem la suspensió de Puigdemont", han dit, i han recordat que una altra diferència que manté amb la resta de diputats suspesos és que no està empresonat.





A més, les mateixes fonts asseguren que en cas que Puigdemont sigui extraditat per malversació la seva voluntat és intentar investir-ho president de la Generalitat i, per això, defensen que segueixi sent diputat, ja que és una de les premisses per ser escollit president per la Càmera.