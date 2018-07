Barcelona restringeix les condicions per obrir noves botigues de 'souvenirs'

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres noves limitacions per obrir botigues de records i 'souvenirs', ampliant la prohibició en els entorns de la Sagrada Família, el Camp Nou, el Park Güell i la Casa Vicens i el barri de Sant Antoni , una cosa que han donat suport tots els grups excepte Cs, PP i CUP-Capgirem, que s'han abstingut.





La mesura té com a objectiu actualitzar l'actual normativa, que ja limita l'obertura d'aquests establiments a Ciutat Vella i àmbits més reduïts del Park Güell i la Sagrada Família, per mantenir l'equilibri dels barris i protegir el comerç tradicional i el teixit comercial del territori.





A més, el pla modifica les normes sobre comerços que tenen fins a un 20% de la seva superfície destinada a articles de record, a més del seu producte de venda principal, que d'agrupar aquests objectes en àrees determinades i que no siguin visibles des de la via pública, i els comerços existents tindran un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del pla per adaptar-se.





A la Sagrada Família, s'amplia l'entorn a tota l'avinguda Gaudí i en sis pomes entre el passeig Sant Joan, l'avinguda Diagonal i els carrers Nàpols i Rosselló, que s'incorporen a l'àmbit de prohibició d'obertura de nous productes de regal dirigits al turisme ja existent, amb les mateixes condicions que fins a l'ampliació.





A Sant Antoni, es prorroga la suspensió d'obertura de botigues de 'souvenirs' acordada el 2017, i s'inclou dins de la zona del pla, que els prohibeix en el perímetre compromès ens els carrers Casanova, ronda Sant Antoni, avinguda Paral·lel, carrer Calàbria i carrer Sepúlveda, que sumen 23 pomes, que inclou el recentment reobert Mercat de Sant Antoni.





Els entorns del Camp Nou tindran prohibit obrir botigues de records en el principal recorregut d'accés al camp per la travessera de les Corts, des de la parada de metro, i la limitació de l'entorn del Park Güell s'ha ampliat contemplant també els recorreguts habituals des del Metro fins al recinte.





L'entorn de la Casa Vicens, que va obrir les portes al públic el 2017, tindrà prohibit obrir nous establiments de 'souvenirs', concretament en un àmbit triangular delimitat pels carrers Gran de Gràcia, avinguda Príncep d'Astúries i la rambla Prat, incloent els recorreguts des de parades de Metro i Ferrocarrils de la Generaltiat de Catalunya (FGC).