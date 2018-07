La sectorial de Turisme es reunirà el 18 de juliol per abordar la regulació dels lloguers de vacances

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha anunciat aquest dimarts la convocatòria per al proper 18 de juliol de la Conferència Sectorial de Turisme, on estan presents totes les CCAA i que no es reuneix des de maig de 2017, amb l'objectiu d'abordar "desafiaments" del sector turístic, com "la coordinació de les iniciatives reguladores de lloguers turístics" existents en tot el territori nacional.





Maroto recull així el guant de les nombroses peticions abocades des del sector i des dels propis governs autonòmics per a una homogeneïtzació de les diferents normatives sobre regulació del lloguer de vacances a Espanya.





En el seu discurs, la titular de Foment ha afirmat que els nous reptes del sector exigeixen la "redefinició del paper de les polítiques turístiques, el desenvolupament de noves eines de planificació i gestió turística a nivell local, perquè són les destinacions turístiques, els llocs en els que es posa en joc la competitivitat turística del país ".





La Conferència Sectorial de Turisme, amb presència de totes les CC.AA., es va reunir per última vegada el maig de 2017, on ja es va escenificar la necessitat d'homogeneïtzar la regulació del lloguer de vacances i on representants de CC.AA. van reclamar a l'anterior Executiu una tasca de coordinació en aquest àmbit.





La titular de Turisme ja va avançar el mes passat la intenció del Govern d'establir "unes regles de joc" com a directriu davant el "batibull" existent en la regulació dels pisos turístics -competència transferida a les CCAA -, perquè a partir d'aquí cada govern autonòmic determini fins on arriba en la regulació del lloguer de vacances.





El sector turístic -amb el 'lobby' turístic Exceltur al capdavant i la patronal hotelera- ha demanat també a la nova ministra que reuneixi al Consell Espanyol de Turisme (Conestur), en el qual se sentin representants de la CEOE; de les Cambres de Comerç i agents socials, que no es reuneix des de fa gairebé cinc anys.