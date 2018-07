El decret de la llet crua: més riscos que beneficis?

Dimecres passat, la Generalitat va aprovar un decret històric. Després de 28 anys de prohibició, el Govern va aixecar el veto a la venda de llet crua a Catalunya.





Quan en 1990 es va negar la possibilitat de vendre llet no pasteuritzada o esterilitzada, es va argumentar que la mesura anava en benefici de la seguretat alimentària de la ciutadania, ja que la llet crua ha de ser tractada domèsticament abans de ser consumida.





Per prevenir problemes de salut pública, la Generalitat va decidir treure del mercat aquest producte i va aconsellar recórrer només a llet que hagués estat preparada per al consum humà.





ELS RISCOS DEL CONSUM





La tornada de la llet crua ha aixecat una polseguera d'opinions en contra. Des de la Generalitat, s'argumenta que als països del nostre entorn s'estan estenent les màquines automàtiques per vendre llet a les granges. A més, aquesta mesura compta amb el suport d'alguns grups que prediquen un 'estil de vida saludable'.





No obstant això, els experts alerten dels perills que comporta la comercialització de llet crua. El principal risc per a la salut és la presència de bacteris perjudicials en la llet de vaca, com E. coli, salmonel·la o Listeria. Si no se sotmet la llet a altes temperatures, aquests bacteris es poden transmetre a l'organisme humà i produir malalties greus.





Per aquest motiu en un comunicat publicat per CODINUCAT (Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya), s'adverteixi que és imprescindible que el consumidor bulli la llet abans de consumir-la i que no la mantingui més de 72 hores a la nevera.