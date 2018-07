El Govern central eleva un 4,4% el sostre de despesa per a 2019

María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, després del Consell de Ministres.





El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la relaxació dels objectius de dèficit per al període 2019-2021, així com el límit de despesa no financera o sostre de despesa, que pujarà un 4,4%, fins als 125.064 milions d'euros, segons ha anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.





Amb l'aprovació del sostre de despesa es dóna el tret de sortida per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat del proper any.





En aquest sentit, Montero ha destacat que aquest increment del límit de despesa no financera "facilitarà un pressupost expansiu, per garantir una recuperació econòmica justa".





Al costat del sostre de despesa, el Govern central ha donat llum verda al camí d'estabilitat pressupostària per al període 2019-2021, debatuda ahir al si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).





Els nous objectius de dèficit públic seran del 1,8% del PIB el 2019, de l'1,1% el 2020 i del 0,4% el 2021, de manera que es relaxen els objectius previstos anteriorment (-1,3% el 2019 , -0,5% el 2020 i + 0,1% el 2021).





La ministra ha subratllat que, amb la nova senda, la inèrcia de l'economia espanyola "podria donar compliment als objectius d'estabilitat sense la necessitat de dur a terme ajustos addicionals".