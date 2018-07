Puigdemont ja pot moure's al seu aire per qualsevol país a excepció Espanya

La Justícia alemanya ha aixecat avui l'ordre de presó provisional amb mesures cautelars que pesava sobre l'expresident català Carles Puigdemont i ha donat per liquidat el cas.





Raó per la qual Puigdemont ja pot moure's al seu aire per qualsevol país a excepció d'Espanya.





La decisió va ser comunicada per una portaveu del Tribunal Superior de l'estat de Schleswig-Holstein un dia després que Suprem espanyol hagi retirat l'ordre europea de detenció per la qual va ser arrestat l'exdirigent català el passat 25 de març al nord d'Alemanya.





Poc abans, la Fiscalia general d'aquesta regió alemanya havia sol·licitat l'aixecament de les mesures cautelars després de rebre la notificació oficial de Madrid.





Puigdemont va estar després de la seva detenció 12 dies a la presó, després dels quals va sortir en llibertat sota fiança.





Ara, en aixecar l'ordre de detenció, finalitza el procés judicial a Alemanya i Puigdemont podrà deixar el país en què va quedar retingut durant gairebé quatre mesos.





El recurs que preveia interposar la defensa de Puigdemont contra la resolució del tribunal de Schleswig-Holstein davant el Constitucional alemany ja no serà necessària. "No es pot presentar perquè ja no hi ha causa", va explicar un dels advocats espanyols de Puigdemont, Gonzalo Boye.





El lletrat no va descartar que "en algun moment" la Justícia espanyola cursi una nova ordre de detenció europea contra el líder independentista, tot i que no s'espera que sigui en aquest moment. "Estarem preparats per quan ho facin", ha assenyalat.