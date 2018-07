Artur Mas haurà de retre comptes per les despeses del 9N

El Tribunal de Comptes cita a declarar el pròxim 10 d'octubre a l'expresident de la Generalitat Artur Mas al judici per la suposada utilització de fons públics per a la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014.





Segons la notificació, la vista ha de començar el 10 d'octubre, a les 10.00 hores, dia en què serà interrogat l'expresident català, a més dels exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau.





Els interrogatoris es duran a terme a petició de Societat Civil Catalana (SCC) i Advocats Catalans per la Constitució i de l'Advocacia de l'Estat.





Fonts del Tribunal de Comptes expliquen que la citació no és a iniciativa de l'òrgan fiscalitzador, ja que el seu procediment no funciona com els penals, sinó com els civils i, per tant, seran els advocats dels demandants dels que interroguin Mas.





FIANÇA DE 5,25 MILIONS D'EUROS





El passat 25 de setembre, el Tribunal de Comptes va imposar una fiança total de 5.251.948,17 euros per garantir que es reintegri a les arques públiques els diners gastats en aquella consulta declarada il·legal, en cas que siguin finalment condemnats.





Aquesta xifra respon a les despeses de l'organització del referèndum, uns 4,8 milions d'euros, més els interessos generats des de la data de la consulta fins al moment de la imposició de la fiança, que suposen al voltant de 400.000 euros.





A causa de que a mitjans de desembre, als 5,25 milions no van ser ingressats en la seva totalitat, el Tribunal de Comptes va procedir a l'embargament preventiu d'immobles de l'expresident i els seus exconsellers.