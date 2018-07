L'Estat indemnitzarà amb 600.000 a un dona perquè la seva exparella va matar la seva filla en una visita sense supervisió

Ángela González creu que per fi s'ha li ha tornat la dignitat amb la sentència del Tribunal Suprem que li dóna la raó i condemna l'Estat espanyol a pagar 600.000 euros per l'assassinat de la seva filla a mans del pare, condemnat per violència de gènere aprofitant una visita sense supervisió.





"Després de quinze anys, per fi la justícia em torna la meva dignitat. Espero i desitjo que aquesta sentència del Tribunal Suprem serveixi perquè la justícia no lliuri mai més a cap dels nostres fills i filles a un pare maltractador", ha afirmat González després conèixer-se la decisió en una declaració recollida per Women 's Link Worldwide .





El Tribunal Suprem condemna l'Estat espanyol a pagar 600.000 euros a Ángela González, la seva filla va ser assassina en 2003 pel seu pare, condemnat per violència de gènere, aprofitant una visita sense supervisió.





Després de la negativa del Ministeri de Justícia i després que la dona acudís a l'ONU, l'alt tribunal considera que ha de ser indemnitzada per danys morals.





Es tracta de la primera vegada que es condemna Espanya a pagar una indemnització per no complir un dictamen d'un Comitè contra la Discriminació de la Dona de Nacions Unides (CEDAW).





Ángela González porta 15 anys "lluitant" perquè es reconegui que en el cas de l'assassinat de la seva filla hi va haver una "negligència" de la Justícia.