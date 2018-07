L'FBI incauta unes gravacions en què Trump parla dels pagaments a una exmodel de Playboy

L'FBI té en el seu poder l'àudio d'una conversa de tardor de 2016 entre el llavors candidat republicà, Donald Trump, i el seu advocat personal, Michael Cohen, sobre els pagaments a l'exmodel de Playboy Karen McDougal per suposadament comprar el seu silenci sobre la seva relació amb el magnat novaiorquès segons dues fonts consultades per 'The Washington Post'.





D'acord amb aquestes fonts, Cohen va gravar aquesta conversa amb Trump i ha caigut en mans de l'FBI en el marc de la investigació contra el lletrat per possibles delictes financers durant la campanya electoral que va catapultar a l'aspirant republicà a la Casa Blanca.





Trump i Cohen discuteixen sobre la possibilitat de pagar a McDougal després que un mitjà de comunicació comprés per 150.000 dòlars els drets d'aquesta història ala exmodel de Playboy.





El representant legal ha reconegut que va pagar 130.000 dòlars a l'advocat de l'actriu porno 'Stormey Daniels' com a part d'un acord de confidencialitat perquè no revelés les seves trobades sexuals amb Trump.





El nou advocat de Trump, Rudolph Giuliani, no ha descartat que hi hagués pagaments similars, si bé no ha confirmat que ocorregués amb McDougal.