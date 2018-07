Trump carrega contra la UE després de la multa a Google: "S'han aprofitat dels EUA, però no per molt temps!"

El president dels EUA, Donald Trump, ha criticat durament la Unió Europea a la qual acusa d ' "bufetejar" amb una multa a Google.





Unes crítiques del mandatari nord-americà després que la Comissió Europea decidís aquest dimecres sancionar amb 4.340 milions d'euros a l'empresa tecnològica nord-americà per haver imposat restriccions a fabricants de mòbils i tauletes que utilitzen Android com a sistema operatiu per garantir la seva posició dominant en el mercat de recerques a Internet.





"Us ho vaig dir! La Unió Europea acaba de bufetejar amb una multa de 5.000 milions de dòlars a una de les nostres grans empresa, Google", indica el president nord-americà en el seu compte personal a Twitter.





"Veritablement s'han aprofitat dels EUA, però no per molt temps!", Afegeix.





Google va expressar ahir la seva intenció de recórrer la multa imposada per abús de posició dominant a través Android per Brussel·les, al mateix temps que va defensar que el seu sistema operatiu "ha creat més llibertat d'elecció" i "no menys".