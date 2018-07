Guerra de trucades a última hora per confirmar suports a Casado i Santamaría

Santamaría i Casado se saluden a l'inici del congrés (Europa Press)





El PP s'acosta a l'hora clau de la votació del nou líder de la formació en una situació de "empat tècnic" i amb un resultat "molt ajustat", segons diversos càrrecs del partit consultats per Europa Press, que admeten que la "principal preocupació "a aquestes hores és si hi haurà integració real del guanyador.





L'exvicepresidenta i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, serà la primera a prendre la paraula davant els compromissaris del Partit Popular per exposar el seu projecte polític i, en segon lloc, ho farà el exvicesecretari de Comunicació Pablo Casado, segons han informat fonts populars.





L'ordre d'intervenció dels dos candidats a presidir el PP davant el plenari s'ha realitzat per sorteig, segons va acordar al seu dia la comissió organitzadora del XIX conclave del partit que se celebra a l'hotel Auditorium de Madrid.





Els 3.082 delegats del PP --que des de primera hora del matí han guardat llargues cues per accedir al plenario-- podran votar a partir de les 11.00 hores si prefereixen Casado o Santamaría. El resultat de les votacions està previst que es conegui aquest migdia.





S'han instal·lat urnes i cabines per garantir la llibertat i el secret del vot dels compromissaris. Els equips de les dues candidatures han passat les últimes hores realitzat trucades per amarrar suports i el resultat es presenta "ajustat" i enmig d ' "una incertesa total", segons fonts del partit consultades per Europa Press.





SUPORTS SENSE CONFIRMAR





Fonts pròximes a Santamaría consultades per Europa Press sostenen en les últimes hores que l'exvicepresidenta supera el 63% i deixen clar que ni tan sols els delegats que encara estan indecisos poden "tombar" aquest percentatge. Segons aquestes fonts, l'equip de Casado inclou a les persones que tenen dubtes en el 'sí' i per això eleven al 70% els seus suports.





Des de la candidatura del exvicesecretari de Comunicació del PP parlen que el seu percentatge ja supera el 70% i en aquests últims dies xifraven aquest suport en més de dos mil compromissaris. A més, destaquen que el suport de María Dolores de Cospedal a la seva candidatura pot inclinar la balança a favor seu.





La integritat i la unitat ha estat el mantra d'aquesta campanya interna. Els dos candidats han recorregut Espanya presentant-se com el candidat que pot integrar, que pot sumar i incloure a l'altra candidatura. No obstant això, en els últims dies ha crescut la preocupació sobre si aquesta promesa d'integració serà real.





"Hi pot haver una purga amb els seguidors de Casado si guanya Santamaría. O a l'inrevés si el que guanya és Casado", assegura un veterà dirigent del PP, que admet la seva inquietud davant la possibilitat que el partit quedi més dividit després d'aquest congrés.





SIS AUTONOMIES CONCENTREN EL 70% DELS COMPROMISARIOS





En concret, hi ha sis autonomies que concentren la majoria dels compromissaris, al voltant del 68%: Andalusia (amb gairebé cinc-cents delegats), seguida de Comunitat Valenciana, Galícia, Castella i Lleó, Madrid i Castella-la Manxa.





Andalusia, on va guanyar Santamaría al vot dels afiliats en primera volta, segueix sent un feu clau en les votacions. Fonts pròximes a Casado asseguren que en aquesta segona fase la situació està "més igualada" perquè Almeria, Còrdova, Granada i Jaén donen suport a l'exportaveu del PP.





També pot tenir un paper decisiu Galícia, que compta amb 327 compromissaris. El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmat que no dirà públicament a quin candidat dóna suport però sí que ho han fet altres càrrecs provincials gallecs. En Corunya i Pontevedra aposten principalment per Casado mentre que Ourense s'inclina per Santamaría.