Torra i Puigdemont aplaudeixen la dissolució del PDeCAT en la Crida Nacional després de la dimissió de Pascal

Carles Puigdemont i Quim Torra (Europa Press)





El president de la Generalitat, Quim Torra, acudirà aquest diumenge a la cloenda de l'Assemblea Nacional del PDeCAT, després de la renúncia de la coordinadora nacional, Marta Pascal, a liderar de nou el partit, han explicat fonts de la formació a Europa Press.





Les mateixes fonts apunten que no es descarta una intervenció per vídeo de l'expresident Carles Puigdemont, tot i que encara no se sap si la intervenció serà en directe o gravada, apunten les mateixes fonts.





A mitjans de setmana, Torra era a la convocatòria de la inauguració del Congrés del partit, però el mateix divendres, dia de l'inici del conclave, va caure de la convocatòria; però, després de la decisió de Pascal, la situació ha canviat.





EL PACTE DE LLEDONERS





La coordinadora nacional del PDeCAT ha pactat amb els crítics del partit no presentar una candidatura per liderar la nova executiva si els membres de la seva Executiva són inclosos en la nova cúpula, segons expliquen fonts properes a Pascal.





Les mateixes fonts concreten que dels dotze membres de l'executiva sortint haurà dos que no repetiran perquè ja havien decidit no fer-ho: Lluís Font i Meritxell Ruiz; però que aquests dos membres seran substituïts per altres afins a Pascal.





Aquesta negociació ve de llarg però s'acaba de forjar en els últims dies, quan, dijous, l'excoordinador de règim intern de CDC, Francesc Sánchez, va visitar als dirigents del PDeCAT a la presó de Lledoners, que li demanen que li traslladi a Pascal una proposta, que les mateixes fonts asseguren que ve fixada des d'Alemanya, on hi ha l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





La proposta fixa a Joan Ramon Casals com a president, a Miriam Nogueras com a vicepresidenta ja una executiva de 20 membres alineats amb Puigdemont amb la voluntat de "diluir" el partit en el nou projecte de l'expresident, la Crida Nacional per la República, segons les mateixes fonts.





Pascal, que no reconeix a Francesc Sànchez com a interlocutor per negociar per ella, visita divendres als presos i mantenen en Lledoners una reunió amb Josep Rull i una conversa curta amb Jordi Sànchez, i li trasllada al primer la seva proposta.





El coordinador d'organització del seu equip, David Bonvehí, seria president del partit, Nogueras seria vicepresidenta i ella es mantindria al capdavant de la direcció amb el càrrec de secretària general, cosa que asseguren que Rull va veure amb bons ulls.





LA PROPOSTA DE PUIGDEMONT





Fonts dels crítics afirmen que en la proposta des d'Alemanya ja es comptava amb Bonvehí per presidir el partit, de manera que el nom del coordinador es convertia en una figura de consens.





No obstant això, les fonts de l'entorn de Pascal expliquen que Alemanya va rebutjar la proposta de Pascal directament perquè "no volien que ella estigués al capdavant de l'executiva" sinó com una més en la direcció, que s'està negociant en l'Assemblea Nacional del PDeCAT de aquest cap de setmana i que tindrà entre 20 i 30 membres.





Pascal va indagar en els motius de la seva veto i no va trobar resposta ni tan sols de Puigdemont, al qual va interpel·lar en diverses ocasions sense rebre contestació.





Va ser finalment un "intermediari" que li va explicar que l'expresident no li havia agradat que el PDeCAT sota el seu comandament hagués donat suport a la moció de censura del PSOE per fer fora de Moncloa a Mariano Rajoy, cosa que Puigdemont no volia, segons les mateixes fonts.





DISSOLUCIÓ DE L'PDeCAT A LA CRIDA A CONSULTA





Una de les coses que Pascal ha volgut deixar tancades abans de la seva marxa és que l'eventual dissolució del partit a la Crida Nacional se sotmeti a consulta.





Puigdemont va anunciar dilluns una convenció constituent a l'octubre per definir si el seu projecte es transformava en un partit i, els afins a Pascal busquen que si les sigles es dilueixen en ell sigui perquè la militància ho decideix.





Les mateixes fonts asseguren quan CDC es va dissoldre per il·luminar el PDeCAT més d'un 35% de la militància es va oposar, i intueixen que tornar a repetir una operació similar sumarà detractors.





També apunten que diversos membres del partit han decidit donar-se de baixa després de la decisió de Pascal de retirar-se de la pugna per la direcció i que la coordinadora treballarà perquè no deixin el partit per aquest motiu.





Aquest diumenge se celebra la votació per escollir la nova direcció i ja han transcendit alguns dels noms que es perfilen per acabar d'omplir els llocs de la direcció, com els dels consellers Damià Calvet i Miquel Buch.