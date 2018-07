Pascal renúncia a la direcció del PDeCAT davant les pressions del sector de Puigdemont

Marta Pascal renúncia a la direcció del PDeCAT (Europa Press)





L'actual coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha retirat la seva proposta de formar part de la direcció de la formació, tal com demanaven els sectors més crítics amb el seu pla de formar una candidatura de consens.





Segons avança 'La Vanguardia', serà David Bonvehí qui ocupi el lloc de president en el partit i Miriam Nogueras s'encarregarà de la vicepresidència, mentre Ferran Bel, del sector de Pascal i diputat i alcalde de Tortosa, es podria convertir en secretari d'organització. A la llista de consens també figurarà David Font, alcalde de Gironella i responsable de l'organització del congrés.





La comissió política ha votat per gairebé unanimitat demanar als associats que a títol individual es sumin a la Crida Nacional per la República, crear una comissió que transiti cap a aquest nou moviment polític i que qualsevol acord que prengui aquesta comissió sigui ratificat pels associats.





A la segona jornada de la primera assemblea nacional del PDECat, Pascal comentava que "es tracta de fer possible una fórmula que compatibilitzi tenir un partit fort amb sumar-se a la Crida Nacional per la República". Es mostrava "convençuda" que la el consens imperaria i s'aconseguiria una fórmula "per integrar a tothom, perquè no sobra ningú".





Malgrat les seves paraules, l'expresident de la Generalitat, els exconsellers presos i el sector crític li han guanyat el pols i no formarà part de la cúpula del partit.





CRIDA A INSCRIURE EN EL PROJECTE DE PUIGDEMONT





La comissió de la ponència política del PDeCAT ha aprovat aquest dissabte cridar a tots els seus associats a inscriure en el projecte polític impulsat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República: "S'ha decidit trucar a que, a títol individual, voluntàriament, facin el pas i facin aquesta adhesió".





Fonts del partit han explicat que durant l'Assemblea Nacional del PDeCAT, en aquesta comissió, s'ha aprovat una esmena "per pràctica unanimitat" per la qual criden als associats a fer aquest pas i crear una comissió per pilotar el trànsit cap a la Crida Nacional .





Aquesta decisió suposa un mandat per a la ponència organitzativa que, després de la decisió de la ponència política, ha decidit fer un recés d'una hora, després del que han de donar forma a aquesta comissió, decidir la seva estructura i qui la compon.





Aquesta és una de les vies a través de la qual els crítics volien desplaçar a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, tal com ha avançat Europa Press, ja que plantejaven crear una comissió composta pels dirigents del partit empresonats Jordi Turull, Josep Rull, Josep Rull, Joaquim Forn i el dirigent a l'estranger Lluís Puig, encarregada d'alinear al PDeCAT amb la Crida.





Altres fonts han explicat que la idea és que l'Assamblea Nacional que el partit celebra aquest cap de setmana inclogui en la ponència organitzativa --que defineix l'estructura de la executiva-- una comissió, dirigida pels quatre dirigents, "a la qual es delegaria acordar amb els impulsors de la Crida Nacional l'aportació del PDeCAT "al nou projecte.





"Una comissió que treballaria en paral·lel i coordinadament amb la direcció del PDeCAT", concreten les mateixes fonts, que insisteixen en l'excepcionalitat del moment i en què creuen que això obliga el partit a actuar amb generositat màxima.





Recorden que aquests quatre dirigents ja han manifestat el seu posicionament favorable a aquesta 'Crida' (trucada), que són "promotors i han expressat el seu desig que el PDeCAT s'orienti en aquesta Assemblea en la mateixa direcció", i subratllen que s'han presentat esmenes a les ponències organitzatives ia la política en aquest sentit, i aposten perquè surtin endavant.





Atès el pas a la comissió política, ara és el torn de que la comissió organitzativa rematada els serrells d'aquesta comissió destinada a l'alineació d'un partit la voluntat és que els seus associats també estiguin inscrits en el projecte de Puigdemont.





En la comissió organitzativa havia esmenes que detallaven aquest nou òrgan i ara s'ha de buscar una transacció entre les esmenes i un text amb el qual els ponents "se sentin còmodes i arribin a un acord".





De la ponència organitzativa queden per resoldre les incompatibilitats i dissenyar l'estructura d'aquesta comissió i la pròpia estructura del partit, que encara està en l'aire.





En el document original redactat per la direcció encapçalada per Marta Pascal s'incloïa una Secretaria General a la qual Pascal s'ha postulat, mentre els crítics volen apartar-la de la cúpula.





Aquests crítics demanen simplificar la cúpula a una presidència, una vicepresidència i 20 membres d'una Executiva amb la voluntat d'ungir a David Bonvehí com a líder ja Míriam Nogueras com la seva vicepresidenta.





Aquest és, per tant, el primer pas per apartar Pascal del camí i crear una executiva amb afins a Puigdemont, cridant a tota la militància a sumar-se al seu projecte.