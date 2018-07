Els crítics del PDeCAT volen que els presos coordinin el trànsit cap a la Crida Nacional

Un moment de l'Assemblea del PDeCAT (Europa Press)





Els crítics amb la direcció del PDeCAT plantegen crear una comissió composta pels dirigents del partit empresonats Jordi Turull, Josep Rull, Josep Rull, Joaquimi Forn i el dirigent a l'estranger Lluís Puig, que s'encarregui de l'alineació entre el PDeCAT i el projecte polític impulsat per l'expresident Carles Puigdemont, la Crida Nacional per la República.





Fonts del partit han explicat a Europa Press que la idea és que l'Assamblea Nacional que el partit celebra aquest cap de setmana inclogui en la ponència organitzativa --que defineix l'estructura de la executiva-- una comissió, dirigida pels quatre dirigents "a la qual es delegaria acordar amb els impulsors de la Crida Nacional l'aportació del PDeCAT" al nou projecte.





"Una comissió que treballaria en paral·lel i coordinadament amb la direcció del PDeCAT", concreten les mateixes fonts, que insisteixen en l'excepcionalitat del moment i en què creuen que això obliga el partit a actuar amb generositat màxima.





Recorden que aquests quatre dirigents ja han manifestat el seu posicionament favorable a aquesta 'Crida', que són "promotors i han expressat el seu desig que el PDeCAT s'orienti en aquesta Assemblea en la mateixa direcció", i subratllen que s'han presentat esmenes a les ponències organitzatives ia la política en aquest sentit, i aposten perquè surtin endavant.





PROJECTE PUIGDEMONT





"El més important en aquesta Assemblea és que es treballi en el trànsit cap a aquest nou instrument polític en els propers mesos i amb el màxim protagonisme d'aquesta comissió", han subratllat.





Recorden, a més, que hi ha una proposta concreta per articular una adreça amb una presidència, una vicepresidència i 20 membres amb David Bonvehí com a president i Míriam Nogueras com a vicepresidenta i altres membres que gestionin el dia a dia "adequadament amb la comissió".





Altres fonts del partit han assegurat que per als defensors de la proposta de Pascal, que vol presentar una candidatura amb ella com a secretària general, estudiarien la creació d'aquesta comissió "si el partit quedés cobert".