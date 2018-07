L'exdiputat de CDC Ignasi Guardans carrega contra els privilegis judicials de Puigdemont

Ignasi Guardans (Imatge d'arxiu)





Ignasi Guardans, que fos diputat de CDC al Congrés i al Parlament Europeu, i director general de Cinematografia amb el Govern Zapatero, ha carregat contra la situació judicial de privilegi de Carles Puigdemont.





En un tuit llançat el passat dijous, Guardans manifesta: "Em costa entendre per què el Sr. Puigdemont encara no té embargats els seus béns i ingressos a Espanya. Cautelarment, fins que un judici amb la seva presència resolgui sobre la seva responsabilitat i danys causats ".





La retirada de l'euroordre del jutge Pablo Llarena ha donat ales a l'expresident de la Generalitat que ja es veu liderant des de Brussel·les la nova ofensiva independentista. Per a això, també necessita desfer-se del PDeCAT en una operaión que espera culminar aquest cap de setmana.





No obstant, tal estratègia ha caigut malament entre la gran majoria de militants i exdirigents de l'antiga Convergència. Sobretot ara, que conspira a compte dels catalans. L'expresident fugat va disposar en aquesta nova etapa d'una doble cobertura.





La llibertat absoluta de moviments -excepte a Espanya- que la decisió del magistrat del Tribunal Suprem li proporciona, així com els quantiosos recursos públics de la Genaralitat posats a la seva disposició. No només la seva nòmina com a diputat -malgrat l'ordre de suspensió de Llarena que JxCAT vol desobedecer-, també els seus privilegis com a ex president: oficina, assessors i vehicles.