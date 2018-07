Pascal no pensa retirar la seva candidatura perquè considera una qüestió personal la seva expulsió de la direcció

Marta Pascal davant els mitjans a l'Assemblea del PDeCAT (Europa Press)





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, presentarà una candidatura a l'Assemblea General del partit diumenge: s'ha fet una oferta "generosa" als crítics en què ella apareix com a secretària general i, si no l'accepten, està disposada a lluitar el control de la cúpula contra una altra candidatura.





Així ho han explicat fonts de la direcció del partit a Europa Press, que han assegurat que aquesta llista inclou els crítics i a un nom de "consens" i que han advertit que Pascal no està disposada a tirar la tovallola, perquè considera que el únic que li exigeixen els crítics és expulsar-la de la direcció per una qüestió personal.





Aquesta qüestió personal és la manifestada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en una reunió amb alcaldes del partit a Alemanya el dimecres, quan l'expresident va manifestar que no la volia a l'Executiva.





Les mateixes fonts afirmen que Pascal no està disposada a acceptar una alternativa en la qual ella no estigui als comandaments de la formació, perquè no ha rebut cap crítica a la seva gestió, sinó que, insisteixen, es tracta d'una "qüestió és personal" , que atribueixen al suport que l'PDeCAT va donar a la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, que Puigdemont no volia donar suport.





De fet, han afirmat que durant la presentació de l'informe de gestió que Pascal ha pronunciat al Congrés aquest divendres, l'únic retret que se li ha fet ha estat per part de la gent gran del partit, que li han exigit una sectorial de gent gran --cosa que existia a l'antiga CDC però no en el PDeCAT--.





Pascal s'ha sentit secundada per la militància en la rendició de comptes d'aquest divendres en què ha arrencat aplaudiments quan ha fet referències als membres del partit a la presó ia l'estranger, i també quan ha fet un gest de complicitat al fet que el partit se sumi al projecte de Puigdemont, la Crida Nacional per la República.





"Cal fer compatible la militància de país amb la militància de partit. Només tindrem un partit fort si anem units, si acceptem totes les sensibilitats, si sumem junts, des de la generositat, el respecte i el compromís. El país i el partit ens necessita a tots ", ha clamat.





Com se sent recolzada, en la seva proposta proposa incloure a part d'aquests crítics, a la figura de consens, però insisteix a mantenir blindat seu càrrec al capdavant de la direcció.





ELS PRESOS MANTINDRAN SEU NEUTRALITAT





Les mateixes fonts asseguren que en la reunió que ha mantingut Pascal aquest mateix divendres al matí amb els presos de la presó de Lledoners (Barcelona), concretament amb l'exconseller J osep Rul l, aquest li ha transmès que, en cas que finalment es presentin dues llistes, ells es mantindran "neutrals".





La proposta de consens que ha posat sobre la taula Pascal no inclou a cap conseller del PDeCAT, que han mostrat la seva predisposició a treballar en la forma en la qual el partit se sumarà a la Crida Nacional.





DEBAT ORGANITZATIU





Fins a les 00.00 d'aquesta nit s'estarà debatent la ponència organitzativa que va presentar la direcció que proposa ampliar la Direcció Executiva de 12 a 20-30 persones per "sumar sensibilitats", i les esmenes presentades, encara que les mateixes fonts afirmen que l'estructura que es està imposant és l'original.





Aquesta demana que els associats escullin una presidència, quatre vicepresidències, una nova figura de secretari general, direcció executiva, un Comitè Nacional que s'amplia a entre 80-100 persones, i Consell Nacional Ampliat.





Així, el càrrec a què aspira l'actual coordinadora és el de secretària general, mentre que altres fonts asseguren a Europa Press que els dirigents empresonats estarien disposats a assumir algun dels altres càrrecs, al marge de les candidatures que es presentin.