Pascal obre la porta a pactar una candidatura de consens per liderar el PDeCAT

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat aquest divendres que no veu "diferències de fons ni insalvables" per pactar una candidatura de consens que lideri el PDeCAT.





Ho ha dit en declaracions als periodistes a les portes del Palau de Congressos de Catalunya on aquest cap de setmana se celebra l'Assemblea Nacional del partit per escollir nova cúpula i decidir l'orientació política de la formació.





"No hi ha hagut cap pacte rebutjat, ni res trencat. Al contrari, estem treballant. Estem esperançats. Crec que ens posarem d'acord perquè no hi ha diferències de fons, no hi ha diferències insalvables i, per tant, us demano que ens deixeu acabar de negociar ", ha expressat Pascal.





La coordinadora ha negat les notícies que han transcendit sobre una negociació per crear una candidatura unitària que conjuminés a membres de l'actual adreça amb els seus crítics, favorables a alinear el partit en el projecte presentat el dilluns per Puigdemont.





"És perfectament compatible la 'Crida' de país que fa el president Puigdemont amb aquesta trucada de partit que fem, per sortir forts i convençuts aquest cap de setmana", ha indicat la líder de la formació.





Ha incidit que té "ganes" de sumar-se a la Crida Nacional però, alhora, ha subratllat que volen aconseguir un partit fort, sòlid, unit i amb un projecte encoratjador per a la gent, en aquest Congrés.