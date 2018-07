Els inversors mexicans acusen el Govern Rajoy de violar el tractat bilateral amb la venda del Popular

Una sucursal del banc Popular (Europa Press)





El grup inversor mexicà autodefinit com MIG i liderat per Antonio de la Vall ultima els preparatius per a procedir a activar l'arbitratge internacional contra Espanya, en considerar que el Govern llavors presidit per Mariano Rajoy "va violar" el tractat bilateral d'inversió amb Mèxic en relació a la resolució i posterior venda de Banc Popular a Banco Santander al preu d'un euro, segons fonts financeres consultades per Europa Press.





El MIG està compost per quaranta-quatre particulars i deu societats i fons d'inversió que tenien, en termes agregats, entorn del 4% del capital de Popular, per valor d'uns 470 milions d'euros. El grup de mexicans denuncia que la forma en què es va resoldre l'entitat va resultar en "la destrucció completa" de les seves inversions.





El passat 22 de gener, aquests inversors van enviar una carta a l'executiu espanyol en què notificaven la seva intenció d'iniciar un procés d'arbitratge internacional pel seu paper en la resolució del banc. A partir d'aquesta notificació es va obrir un període de reflexió de sis mesos, que culmina aquest diumenge 22 de juliol, durant el qual el grup mexicà i el Govern espanyol havien de discutir i potencialment resoldre la disputa entre les parts.





El MIG s'havia compromès a iniciar l'arbitratge de conformitat amb el Tractat Mèxic-Espanya si, un cop expirat el període de negociació, no s'hagués arribat a cap acord. "L'inici de l'arbitratge internacional avança al marge del nou Govern", han assegurat les mateixes fonts.





El grup liderat per Antonio de la Vall necessita ara trobar un 'fòrum' per iniciar l'arbitratge. En aquest sentit, un dels òrgans que podrien estar valorant com a espai per a procedir és el Centre Internacional d'Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI).





El passat mes de juny el president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, va aprovar un instrument de ratificació per confirmar l'accés del seu país a la Convenció de CIADI. El Govern haurà ara dipositar aquest instrument en el CIADI, "que s'espera aviat" i, un cop dut a terme, l'adhesió de Mèxic es farà efectiva als 30 dies.





"Aquesta adhesió és una consideració, però no un factor determinant. És un possible fòrum per l'arbitratge, però no l'únic", han aclarit a Europa Press fonts pròximes als denunciants.





EL GOVERN RAJOY VA INCOMPLIR LES SEVES OBLIGACIONS





El MIG considera que el Govern espanyol "va incomplir les seves obligacions" sota l'Acord de Promoció i Protecció Recíproca d'Inversions entre els Estats Units Mexicans i el Regne d'Espanya (Tractat Mèxic-Espanya), que va entrar en vigor el 2006.





Concretament, el grup d'inversors asteques denuncia que el Govern de Mariano Rajoy va participar activament en el disseny i procés de presa de decisions que van portar a la venda de Popular per un preu "molt per sota del seu valor just de mercat", una institució que consideraven financerament "solvent i que havia complert de forma consistent amb els seus requisits de capital sense assistència pública".





El marc d'implementació, que es va dur a terme a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), violava el Tractat entre els dos països en no proporcionar als inversors cap avís o oportunitat de ser escoltats i al no actuar de forma transparent incloent el rebuig continuat a revelar el contingut complet de la decisió i els seus fonaments, segons el MIG.





De la mateixa manera, Del Valle i la resta d'inversors asseguren que Espanya va ignorar solucions alternatives existents proposades per la iniciativa privada que haurien evitat la resolució, incloent el compromís d'inversors institucionals i fins del mateix MIG per injectar capital a Popular o la venda d'alguns actius per reforçar la seva posició de liquiditat.





També consideren que es van dur a terme mesures actives que van danyar la condició financera de l'entitat abans de la seva resolució i que van conduir a una retirada "abrupta i sense precedents" de milers de milions d'euros, així com els anuncis públics que van perjudicar la reputació i que van causar la sobtada sortida de dipòsits.





En aquest ordre de coses, el MIG recorda la intervenció del llavors ministre d'Economia, Luis de Guindos, el 18 de maig de 2017, dient que "no s'injectarien recursos públics" a Popular, i el seu rebuig "arbitrari" a proporcionar la provisió de liquiditat d'emergència que el banc li havia sol·licitat per superar la crisi que, segons els inversors, havia estat causada de forma substancial pel mateix Govern.





UNA EXPROPIACIÓ EN BENEFICI DEL BANC SANTANDER





D'altra banda, el MIG assegura que la subhasta posada en marxa pel Govern i el FROB per determinar el comprador de Popular es va iniciar en unes condicions "inadequades".





"Es va convidar només a uns quants bancs espanyols a oferir i després es va proporcionar a les parts interessades informació i hores inadequades, de manera que, predeciblemente, Santander va quedar com a únic oferent i guanyador menys de 24 hores després", subratlla el grup en un document escrit en el qual es detallen els fets denunciats.





El mateix FROB va suggerir un euro com l'oferta inicial mínima per Popular, que Santander "ràpidament" va oferir, un preu que se situa "molt per sota del valor just de mercat". De fet, el grup mexicà considera que l'expropiació de la seva inversió no es va realitzar per un motiu d'interès públic, sinó per beneficiar Santander.





DOCUMENTS I INFORMACIÓ RELLEVANTS





A més del procés d'arbitratge internacional contra Espanya, el grup liderat per Del Valle va presentar una petició el passat mes de març per obtenir documentació del Banc Santander en virtut de les lleis federals nord-americanes.





El banc presidit per Ana Botín, com adquirent i únic propietari de Popular, va ser un participant actiu i clau en el procés de venda, de manera que el MIG considera que està en possessió de documents i informació "altament" rellevant per entendre la base sobre la qual es va ordenar la resolució.





Mitjançant aquesta via, el grup busca accedir a documents relatius a informació financera de Popular necessària per preparar qualsevol valoració del banc; a peticions de provisió de liquiditat d'emergència, incloent les comunicacions del Banc d'Espanya i el rebuig d'aquest a garantir les provisions d'emergència sol·licitades; i els relatius a la decisió de la Junta Única de Resolució (JUR) i el FROB, així com l'anàlisi de les mesures privades disponibles que haurien evitat la seva resolució.





De la mateixa manera, pretén tenir accés a documents que reflecteixin la implicació d'Espanya en la resolució, que demostrin les comunicacions entre Santander i el Govern en relació a l'adquisició de Popular per part del banc càntabre.





Finalment, el MIG busca tenir l'oportunitat de prendre la declaració oral d'un o més testimonis del Santander. En cas que el tribunal concedeixi la petició, s'emetrà una citació i una ordre requerint a Santander la presentació dels documents i la testificació dels testimonis requerits.