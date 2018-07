Quan tot semblava aclarit, tornen els dubtes sobre el futur de Neymar. Fins a tal punt resulta incert el futur professional del crac brasiler, que ' OkDiario ', el president del Paris Sant-Germain, s'informa que Al-Khelaifi, s'ha desplaçat fins a Brasil per tractar personalment amb Neymar i assegurar-se que es no deixi temptar per l'oferta de l'equip blanc.





Segons informa el digital, Al-Khelaifi "sap de la importància de Neymar en el projecte", tot i que també reconeix "el suculent de la proposta del Reial Madrid". Per això, l'objecte del viatge és assegurar-se que Neymar es mantindrà al club gal i de recordar-li a Neymar algunes gestions realitzades pel PSG, com contractar el recuperador de la selecció brasilera, Bruno Mazziotti, per formar part de l'entitat parisenca la temporada que ve.