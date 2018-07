Pablo Casado reunirà la seva directiva per primera vegada a Barcelona

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat que els seus primers plans en el seu nou càrrec són reunir com més aviat millor amb el seu antecessor i expresident del Govern Mariano Rajoy; mantenir dimecres una reunió amb el seu rival Soraya Sáenz de Santamaría; i convocar probablement el dijous el primer Comitè Executiu Nacional del seu mandat a Barcelona.





Així ho ha assegurat en una entrevista a la Cope, en què ha assenyalat que assumeix el seu càrrec amb la intenció de "reil·lusionar als votants del PP", després d'un mes en què el seu partit ha estat, al seu parer, "en funcions ". "N'hi ha temps per perdre", ha manifestat.





Amb l'objectiu d'abordar aquest objectiu com més aviat, Casado ha anunciat que vol reunir-se en primer lloc amb l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i també convocar a finals de setmana el primer Comitè Nacional, en el qual anunciarà els membres de la seva direcció.





Però abans d'aquest Comitè Nacional, previst per al dijous, Casado es reunirà previsiblement dimecres amb Sáenz de Santamaría, per abordar la integració del seu equip en la direcció, tal com va garantir durant el congrés d'aquest cap de setmana.





De fet, Casado ha assegurat que encara no ha decidit qui serà el seu secretari o secretària general, i que no ho farà fins a parlar amb l'exvicepresidenta del Govern. "Encara no està decidit perquè vull parlar abans amb Soraya Sáenz de Santamaría per veure la disposició del seu equip per integrar-se en aquest projecte que vull que sigui de tots", ha emfatitzat. "Dijous ho coneixerem", ha insistit.