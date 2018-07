Pablo Casado, nou president del PP

Pablo Casado després de conèixer els resultats de l'escrutini (EuropaPress)





El diputat per Àvila Pau Casado s'ha imposat per 451 vots, el 57,2% de total de sufragis emesos a l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría al XIX Congrés Nacional Extraordinari del PP i s'ha convertit en el nou president del partit , succeint en el càrrec a Mariano Rajoy.





Així ho ha anunciat davant del Plenari del conclave la presidenta d'aquest, Ana Pastor. Abans de la proclamació del resultat de les votacions dels compromissaris, ja s'havien escoltat a la sala principal crits de "Pau president".





En concret, la candidatura de Casado al Comitè Executiu Nacional ha rebut 1.701 sufragis (57,2%) enfront dels 1.250 (42%) obtinguts per la llista de Sáenz de Santamaría, una diferència de 451 vots i 15 punts a favor del primer .





En les votacions per a la Junta Directiva Nacional la diferència ha estat de 438 vots, ja que la del diputat per Àvila ha sumat 1.689 suports (el 56,85) i la de l'exvicepresidenta 1.251 (42,10%).

En cens era de 3.082 compromissaris, però la participació ha estat del 96,46% en la votació per al Comitè Executiu (2.973 congressistes) i del 96,39% (2.971 persones) per a la de la Junta Directiva Nacional. A la primera s'han registrat 18 vots en blanc i 4 nuls i en la segona 28 en blanc i 3 nuls.





"NO PREGUNTEU A NINGÚ PER QUI HA VOTAT"





El nou president del Partit Popular, Pablo Casado, ha promès aquest dissabte integració després de guanyar a Soraya Sáenz de Santamaría, el seu rival a les primàries de la formació per elegir el successor de Mariano Rajoy. Després d'assegurar que "tots" han guanyat, ha demanat als compromissaris i afiliats del PP no preguntar a qui han votat en aquest procés intern.





"Només us dic això, que a ningú li pregunteu a qui ha votat", ha demandat Casado en el seu discurs després de proclamar els resultats d'aquest XIX Congrés del PP, en què s'ha imposat a l'exvicepresidenta del Govern per 451 vots.





Després d'abraçar els Mariano Rajoy, a Santamaría i Maria Dolores de Cospedal --que l'ha ajudat en aquesta cursa successòria al mobilitzar els seus suports en el seu favor--, ha pujat escenari del plenari del conclave amb la seva dona, Isabel Torres, un seus principals suports en aquesta campanya i que l'ha acompanyat a nombrosos actes per Espanya.





En la seva intervenció ha donat les gràcies a Santamaría per una campanya "neta" i de la qual surten "més forts i més units". "Tots hem votat al PP i tots heu guanyat", ha asseverat. Segons ha afegit, ara es tracta de fer oposició a l'Executiu de Pedro Sánchez i no permetre que "desfaci" la tasca del PP; "Recuperar" la base electoral perduda; i "enarborar" les "senyes d'identitat de sempre" de la formació.





UN DECÀLEG DE PROPOSTES PER AL SEU "CONTRACTE AMB ESPANYA"





Dit això, ha presentat públicament la seva "contracte amb Espanya" que inclou un decàleg de propostes que ha desgranat en la campanya interna del PP. "El Partit Popular ha tornat", ha ressaltat, per demanar als assistents que diguin a tots els espanyols que estan disposats a "liderar la societat" i ho van a fer "units".





Casado, que ha citat a tots els presidents del PP, s'ha dirigit especialment a Mariano Rajoy, a qui ha dit que vol seguiran necessitant "molt a prop". A més, ha informat que ha comunicat al Rei el resultat del conclave i li ha traslladat la seva lleialtat. "Visca el Rei, visca Espanya", han corejat molts dels assistents.





Aquest "contracte social" amb Espanya passa, en primer lloc, per un enfortiment institucional, reforçant la Constitució "en comptes d'obrir-la en canal" i el Codi Penal per "evitar qualsevol desafiament nacionalista" i reformant la Llei Electoral per primar al partit guanyador i evitar haver de dependre de "frontisses" nacionalistes.





BAIXADES D'IMPOSTOS





Dins del seu contracte, Casado ha inclòs també baixades de l'impost de societats i l'IRPF, supressió d'altres com el de patrimoni, donacions i successions, actualitzar l'Administració i evitar que el nou Govern "vagi contra la llibertat d'elecció de l'educació concertada i intenti tornar a abraçar l'adoctrinament educatiu o vulgui dividir "als alumnes per" la llengua que empren en el collegi ".





També ha defensat la sostenibilitat de l'Estat de Benestar, unes pensions sostenibles i justes, un "compromís amb les polítiques de família, de natalitat, incentiu a la conciliació, i interès contra la despoblació que pateixen moltes comunitats" i un Pacte Nacional per l'Aigua .





En el pla internacional, Casado ha defensat el vincle atlàntic i la posició d'Espanya a Amèrica Llatina. "Espanya ha de tornar a ser el centre de l'actuació de la Unió Europea, però també de l'Eix Atlàntic", ha dit.