Pau Casado, aspirant a presidir el PP (Europa Press)





Després del discurs de Soraya Sáenz de Santamaría- que va ser en primer lloc per sorteig- li ha tocat el torn a Pablo Casado per demanar el vot als 3.082 compromissaris del PP que elegiran el successor de Mariano Rajoy. El candidat, com l'exvicepresidenta, ha presumit dels quilòmetres recorreguts per visitar totes les seus, "abans i després" de la campanya de primàries, i ha repetit diverses vegades que ell no "va trucar" a ningú per pressionar i prometre un càrrec.





També, com el seu rival, ha lliscat en la seva intervenció retrets cap al contrincant. "No pot aspirar a liderar el partit algú que no està orgullós del seu passat. Jo ho estic de José María Aznar, Mariano Rajoy i Manuel Fraga". Sáenz de Santamaría i Aznar han mantingut una picabaralla gairebé tota la campanya.





A diferència del seu contrincant, Casado ha explicat: "No vaig a fer pública l'estructura d'organigrama perquè vull una integració real. Em comprometo a integrar tot l'equip que Santamaría consideri oportú".





ELS NOMS PER A LA SEVA EXECUTIVA





Casado no ha avançat qui serà el seu número dos al PP si surt victoriós perquè vol "integrar" a l'equip de la seva "companya" Santamaría, després d'haver sumat a quatre candidatures que van ser derrotades en primera volta i que aglutinen "el 64 % dels suports": les de María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, José Ramón García-Hernández i Elio Cabanes.





Segons ha subratllat, Margallo, García-Hernández i Cabanes formaran part del seu Comitè Executiu com a vocals de lliure designació. En el cas de María Dolores de Cospedal, és presidenta del PP de Castella-la Manxa i, per tant, membre nat d'aquest òrgan, però ha dit que si deixés de ser-ho tindrà la porta oberta per a estar en el seu equip.





Casado ha apostat en el seu Comitè Executiu per diversos exministres que van donar suport a Cospedal en primera volta i ara l'han donat el seu suport, com Montserrat, Catalá, Tejerina i Zoido. També l'acompanyaran si guanya els vicesecretaris del PP Javier Maroto i Andrea Levy; i diputats com el murcià Teodoro García-Egea que han treballat en la seva campanya.





També estaran en aquest Comitè Executiu diversos gallecs com el número dos d'Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, el president del PP de Coruña, Diego Calvo, i la diputada gallega Ana Belén Vázquez. A més, integraran el seu equip l'alcalde de Lleó, Antonio Silván; l'exalcaldessa de Ciutat Real Rosa Romero; l'alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González-Querol i el conseller madrileny Carlos Izquierdo, entre d'altres.