Santamaría compta amb Fátima Báñez com a secretària general del PP

Fátima Báñez costat de Sáenz de Santamaría (Europa Press)





La candidata a presidir el Partit Popular ha anunciat aquest dissabte que proposarà a l'exministra Fátima Báñez com a secretària general dels populars si obté el vot majoritari dels compromissaris.





Santamaría ha fet aquest anunci al final de la seva intervenció davant els 3.000 compromissaris en el plenari del Congrés del PP reunit aquest dissabte a l'hotel Marriot Uditorium de Madrid. A més de Báñez, estaran en el seu equip Mari Mar Blanco, José Luis Ayllón o Iñaki Oyarzábal, entre d'altres.





L'exvicepresidenta del Govern s'ha presentat aquest dissabte com la candidata de les bases i ha assegurat que compta amb la "legitimitat" que li han donat els afiliats en la votació en primera volta per presidir el PP que es va celebrar el passat 5 de juliol.





"No estaria en aquesta tribuna si no fos la més votada, estaria en la llista Pau si m'ho haguessis demanat", ha afirmat Sáenz de Santamaría en la seva intervenció davant el plenari del PP al XIX Congrés Nacional del PP que aquest dissabte elegirà el successor de Mariano Rajoy al capdavant de la formació.





Sáenz de Santamaría ha recalcat que el seu "legitimitat està en els afiliats" i la seva "lleialtat" amb el PP. "És l'única lleialtat que entenc i que exigeixo. Jo també sóc lleial", ha declarat, recordant a les paraules que aquest divendres va pronunciar l'excap de l'Executiu Mariano Rajoy.





QUOTA TERRITORIAL





Amb les eleccions autonòmiques i municipals a la volta de la cantonada, Santamaría ha tingut en compte les quotes territorials. Així, ha revelat que en el seu Executiva estaran per Andalusia persones com Dolores López, secretària general del PP andalús, Elías Bendodo, president de la Diputació de Màlaga; Ángeles Muñoz, alcaldessa de Marbella; el diputat granadí Carlos Rojas; i la presidenta del PP de Sevilla, Virgina Pérez.





De la Comunitat Valenciana inclou a persones com la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, i els diputats Rubén Moreno (exsecretari d'Estat de Relacions amb les Corts) i Miguel Barrachina. De Castella-la Manxa incorpora a Arturo García Tizón, expresident de la Diputació de Toledo; de la Rioja, a l'alcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra i el diputat Emilio del Río; i per Galícia a la diputada Pilar Rojo i l'eurodiputat Francisco Millán, entre d'altres.





En el cas del País Basc, comptarà amb Oyarzábal, senador i actual secretari general del PP basc, l'eurodiputat Carlos Iturgaiz, i la presidenta de la Fundació de Víctimes del Terrorisme, Mari Mar Blanco. A la quota catalana figuren l'exdelegat del Govern Enric Millo i l'expresidenta del PP català Alicia Sánchez-Camacho. Per Madrid s'incorpora al vicepresident del Govern madrileny, Pedro Rollán; per Extremadura a l'alcaldessa de Càceres, Elena Nevado; i per Canàries a Austràlia Navarro; la de Melilla Sofia Acedo.





A la part final del seu discurs, Sáenz de Santamaría ha subratllat que aposta per la integració i per això ha decidit posar al servei de la integració a cinc persones que pot designar com a membres del Comitè Executiu si resulta elegida presidenta del PP.





"En l'estructura he reservat espais més que suficients per poder incorporar a totes les persones que calgui", ha asseverat, per afegir que aquest partit no va a prescindir de ningú. "Unitat, unitat", han corejat els seus seguidors que han escoltat el seu discurs dins del plenari.





LLISTA DEL COMITÈ EXECUTIU ENCAPÇALADA PER SANTAMARÍA:





1. FÁTIMA BÁÑEZ

2. SOFIA ACEDO

3. ANA ALÓS

4. JOSÉ LUIS AYLLÓN

5. ÁLVARO BALLARÍN

6. MIGUEL BARRACHINA

7. YOLANDA BEL

8. MARIA DEL MAR BLANC

9. JESÚS JULIOL CARNERO

10. JOSÉ CISCAR

11. MANUEL DOMÍNGUEZ

12. CUCA GAMARRA

13. Mª JOSÉ GARCÍA PELAYO

14. ARTURO GARCÍA TIZÓN

15. GEMA IGUAL

16.CARLOS ITURGAIZ

17. DOLORS LÓPEZ GABARRO

18. FRANCISCO MILLÁN

19. ENRIC MILLO

20. ÀNGELS MUÑOZ

21. Mª AUSTRÀLIA NAVARRO

22. ELENA NEVAT

23. EVA ORTIZ

24. IÑAKI OYARZABAL

25. RAMÓN PACHECO

26. VIRGINIA PÉREZ GALINDO

27. PEDRO JOSÉ PÉREZ RUIZ

28. MANUEL REYES

29. CARLOS ROJAS

30. PILAR ROJO

31. PEDRO ROLLÁN

32. IRENE ROTLLO

33. JOSÉ MANUEL RUIZ RIVERO

34. PACO VÁZQUEZ

35. LUIS MIGUEL VENDA.





ALTRES NOMS DE LA SEVA ESTRUCTURA





1. FERNANDO MARTÍNEZ MAILLO

2. ÍÑIGO DE LA SERNA

3. RUBÉN MORENO

4. JAVIER ARENAS

5. ANTONIO SANZ

6. EDELMIRA BARREIRA

7. ELÍAS BENDODO

8. ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

9. ÁLVARO NADAL

10. BORJA SEMPER

11. ENRIC MILLO

12. TEÓFILA MARTÍNEZ

13. EMILIO DEL RIU

14. BETLEM BAIX

15. CARMEN FUNEZ

16. SERGIO RAMOS

17. ALÍCIA SÁNCHEZ CAMACHO