Rajoy no vota al seu successor i es manté neutral

Mariano Rajoy al congrés del PP (Europa Presss)





L'expresident del Gobierrno Mariano Rajoy ha mantingut la seva neutralitat fins al final i no ha participat en la votació per elegir el seu successor al capdavant del PP al XIX Congrés nacional extraordinari del partit, segons han informat fonts de la formació.





Rajoy va dir el passat de juny davant la Junta Directiva Nacional del PP en què va anunciar la seva marxa que no designaria al seu successor, cosa que sí van fer en el passat els seus antecessors Manuel Fraga i José María Aznar. Aquest divendres, davant el plenari del conclave que se celebra a hotel Auditorium de Madrid tampoc es va decantar per un candidat. "Em va apartar però no me'n vaig, seré lleial", ha exclamat.





Aquest dissabte, Rajoy ha escoltat els discursos de Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado, els dos candidats que aspiren a succeir-lo. Després s'ha obert el termini de votacions, però l'excap de l'Executiu no ha dipositat el seu vot en urna, sent fidel amb la neutralitat a la qual es compromès.





A les 13.00 hores s'han tancat les urnes i ha començat el recompte de vots -estaven cridats a les urnes 3.082 compromissaris--. En el recompte són presents els membres de cada mesa de votació, els membres de la Mesa del Congrés que presideix Ana Pastor i de la comissió organitzadora.