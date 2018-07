El guàrdia civil de La Manada nega que tingués mòbil a la presó: "És totalment mentida"

Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil membre de 'La Manada' condemnat a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual contra una jove en els Sanfermines de 2016, ha assegurat aquest dilluns que és "totalment mentida" que tingués un mòbil a la presó militar on va estar pres.





En declaracions als mitjans a les portes dels jutjats de Sevilla, Guerrero ha assenyalat que és "totalment mentida" que tingués mòbil a la presó com la setmana passada va avançar LaSexta.





Això ha motivat, a instàncies del Ministeri de Defensa, que la presó d'Alcalá hagi obert un expedient per aclarir si va tenir un mòbil a la seva cel·la durant la seva estada a la presó.





"No era el meu mòbil i s'ha trobat després que jo estigués allí. No té res a veure amb mi", ha expressat.





"DESITJANT PARLAR"





D'altra banda, Guerrero ha explicat als mitjans que porten "un mes al carrer i venint a signar als jutjats" i no han fet "cap declaració".





"Estic desitjant parlar però no és el moment processal oportú ni el lloc, el dia que decideixi parlar no ho faré aquí per evitar el treball -dels mitjans- de ser aquí tots els dilluns, dimecres i divendres, perquè no vaig a fer declaracions en els jutjats ", ha afegit.