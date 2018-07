Allau de crítiques contra Pedro Sánchez per usar l'avió presidencial per anar al FIB

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va utilitzar l'avió presidencial per a acudir amb la seva dona al Festival Internacional de Benicàssim, on aquest passat divendres actuava el grup The Killers.





El líder de l'Executiu va agafar l'avió a primera hora de la tarda de divendres, després de presidir el Consell de Ministres, i va aterrar a l'aeroport de Castelló.





El PP vol saber si Sánchez s'ha plantejat la possibilitat de pagar de la seva butxaca el desplaçament en avió oficial a Castelló, on va mantenir una trobada amb el president valencià, Ximo Puig, i va aprofitar per anar al concert.





"En algun moment, i després de l'enrenou causat pel malbaratament de diners públics, ha sospesat el president del Govern pagar de la seva butxaca el cost del desplaçament en avió oficial a un esdeveniment d'oci", diu un dels interrogants registrats en el Congrés pel secretari general del grup popular, José Antonio Bermúdez de Castro.





Sánchez es va traslladar el divendres en un Falcon del Grup 45, amb base a Torrejón de Ardoz, a Castelló, on, segons relata el PP en el seu bateria de preguntes, va acudir per "poder veure a uns dels seus grups favorits", The Killers.





"Per fer temps fins al concert -continua- va mantenir prèviament breus trobades amb autoritats locals i autonòmiques, com el president Ximo Puig".





Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dilluns que Sánchez va tenir "agenda institucional tot el dia" divendres passat a Castelló, on, a la nit, va acudir a "un event cultural", el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).





INDIGNACIÓ A LES XARXES





També a les xarxes socials els usuaris s'han mostrat indignats amb la conducta de Sánchez.