Pedro Sánchez avança que aprovarà l'eutanàsia i exhumarà a Franco

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest matí el seu programa de govern al Congrés dels Diputats un mes i mig després de la moció de censura que el va portar fins a la presidència.





Un dels seus primers anuncis ha estat que "en un breu espai de temps" es procedirà a exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. "La decisió del Govern és ferm", ha afirmat rotundament Sánchez.





Sánchez ha subratllat que pertany a una generació que va créixer en democràcia per apuntar que "cap democràcia pot permetre monuments que enalteixin una dictadura". "La nostra, tampoc", ha postil·lat.





Per això, ha insistit que la decisió del Govern de procedir a l'exhumació de les restes de Franco del Valle dels Caiguts és "ferm" i que la seva materialització, "a falta de donar uns últims retocs a l'instrument que ho farà possible" , serà "en un breu espai de temps".





UN NOU PACTE DE TOLEDO





Respecte al capítol de les pensions, que tantes manifestacions ha provocat a Espanya durant els últims mesos, Pedro Sánchez, ha tendit la mà a "tots els grups parlamentaris per construir un nou Pacte de Toledo", amb el qual recuperar l'Índex de Preus de Consum (IPC) com a referència per actualitzar les pensions.





Durant la seva compareixença davant la Cambra baixa per exposar les línies generals del seu mandat, Sánchez ha reclamat trobar "junts solucions" per al sistema públic de pensions, una qüestió en la qual, ha dit, "la societat no entén la incapacitat per aconseguir acords".





REFORMA DE LA JUSTÍCIA





"La necessitat d'una justícia àgil no pot ser excusa per a la precipitació de la instrucció de determinades causes i molt menys com a avantsala de la impunitat", ha dit Sánchez al Congrés, durant la presentació dels seus plans de Govern.





La reforma va establir que en les causes no complexes les diligències d'instrucció s'hauran de practicar en un termini màxim de sis mesos des de la data de l'acte d'incoació del sumari o de les diligències prèvies.





Respecte a les causes complexes, es preveu un termini de recerca de divuit mesos. La complexitat pot declarar-se per diversos motius, entre elles que la causa recaigui sobre grups o organitzacions criminals.





EUTANÀSIA, COPAGAMENTS I SANITAT UNIVERSAL





Sánchez ha recordat algunes de les mesures ja anunciades per la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, com la recuperació de la universalitat del Sistema Nacional de Salut (SNS) perquè totes les persones, amb independència de la seva situació administrativa, puguin rebre assistència sanitària, o l'eliminació dels copagaments farmacèutics.





A més, el president del Govern ha reiterat que es va a modificar la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS) per reincorporar el finançament públic de tractaments de reproducció assistida per a dones soles i lesbianes. "Un dret que l'anterior govern va eliminar i que aquest govern ha recuperat", ha destacat.





Així mateix, Sánchez ha mostrat el seu desig que el Congrés dels Diputats aprovi la llei d'eutanàsia, promoguda pel Grup Parlamentari Socialista, perquè "suposarà la conquesta de drets i llibertats de la societat espanyola".