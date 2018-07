Condemna a un metge i un infermer per no atendre un home que va morir d'un infart a 100 metres de l'ambulatori

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat una metge i un infermer d'un centre de salut al municipi de Tres Cantos a sis mesos d'inhabilitació per omissió del deure de socors per no atendre un home que va patir el 2015 una parada cardiorespiratòria a menys de 100 metres de l'ambulatori i va morir a causa de l'infart.





A més, tant el facultatiu com l'infermer han estat condemnats a una multa de vuit mesos amb una quota diària de vuit euros i indemnitzar la família amb 100.000 euros. Al seu torn, el Servei Madrileny de Salut (SERMAS) figura com a responsable civil subsidiari.





Així ho recull la secció número 15 de l'Audiència Provincial en una sentència, després de la denúncia interposada per la família, tramitada pels serveis jurídics de l'associació 'El Defensor del Pacient'.





Després de la fase d'instrucció, es va arribar a un acord entre l'acusació particular, el Ministeri Fiscal i la defensa dels acusats en el qual es qualificaven els fets com un delicte d'omissió del deure de socors, tipificat en el Codi Penal.





La decisió judicial recull que el mort es trobava en el Frontó Municipal de Tres Cantos a escassos 100 metres del centre de salut quan va caure desplomat a terra i va patir una ferida oberta al cap, quedant inconscient.





Mentrestant, el fill va anar al centre de salut reclamant assistència mèdica urgent i detallava els símptomes que presentava el seu pare.





"Els processats, conscients de la gravetat de la situació, es van negar reiteradament a abandonar el centre de salut, primer a instància del fill i posteriorment a petició de la Policia Local", recull la sentència.





Una ambulància es va presentar finalment una estona després i va comprovar que el mort es trobava en situació de parada cardiorespiratòria. Finalment, la mort de l'home es va produir poques hores després aquest mateix dia.