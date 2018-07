Torra demana convocar de manera "urgent" la Junta de Seguretat per evitar "atacs feixistes"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dilluns a la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, que es convoqui de manera "urgent" la Junta de Seguretat, en la qual participen Generalitat, Estat i els cossos de seguretat.





Ho ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, després de la reunió que Torra i Cunillera han mantingut al Palau de la Generalitat, i ha explicat que el president català vol que aquesta reunió serveixi per abordar com fer front al "creixement dels atacs feixistes a Catalunya ".





Torra també vol aquesta reunió per altres dos motius: perquè hi ha un nivell quatre sobre cinc del amenaça terrorista, i perquè considera que l'Estat no ha complert amb els compromisos que va assumir en l'última reunió de la Junta de Seguretat fa un any.