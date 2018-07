Ryanair "fa xantatge" als seus empleats amb acomiadaments si mantenen la vaga

USO ha criticat que Ryanair torni a fer servir el "xantatge en lloc de la negociació i l'atemoriment", després que, en els comentaris dels resultats del primer trimestre fiscal, l'aerolínia assenyalés que les vagues en "certs mercats" podrien acabar causant pèrdues de llocs de treball.





El responsable de Vol d'USO Sector Aeri, Ernesto Iglesias, ha explicat que aquestes "desafortunades declaracions vénen a mostrar novament la nul·la disposició de Ryanair a negociar un acord a Espanya, similar a l'assolit amb el sindicat Ver.di a Alemanya la setmana passada" .





Així mateix, Iglesias afirma que "si s'arriba a la vaga, és únicament responsabilitat de la companyia, per la seva immobilisme, que deixa a terra milers de passatgers a tot Europa per tal de no cedir en alguna cosa al que sí que ha cedit a Alemanya ".





"Si està disposat a tractar-nos en els mateixos termes, valoraríem la possibilitat de destensar el conflicte", assegura el representant d'USO, que ha recollit les paraules utilitzades per Ryanair en el seu informe, on titllava de "poc raonables" les propostes dels sindicats .





AMENACES





Per USO, aquest és un nou exemple d'una sèrie d'amenaces com la que asseguren que es van produir durant les negociacions dels serveis mínims del passat 16 juliol i 18 de juliol.





Segons els sindicats, el responsable de finances de l'empresa, Neil Sorahan va plantejar que si hi havia altres bases en les quals poguessin guanyar més diners i operar de manera més eficient, llavors reviasrían l'assignació d'avions ".