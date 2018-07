La nova vicepresidenta del PDeCAT: Espanya és un "femer putrefacte"

Puigdemont ha col·locat com a vicepresidenta del seu partit a la polèmica diputada Miriam Nogueras per indignació de molts militants del PDeCAT i no els falta raó perquè el seu llenguatge groller al Congrés deixa molt a desitjar.





El PDeCAT ha celebrat aquest cap de setmana, el seu conclave polític que ha acabat en revolució, a causa del ordeno i comandament de Carles Puigdemont.





Puigdemont ha provocat la caiguda de Marta Pascal i ha posat en el seu lloc a David Bonvehí i col·locat com a veritable poder intern a la diputada al Congrés, Miriam Nogueras, coneguda pel seu radicalisme.





En les últimes hores, un vídeo de Nogueras corre com la pólvora per demostrar el seu tarannà. En la pròpia tribuna d'oradors defineix Espanya com un "femer putrefacte".